Popularnost je nebitna: Tihomir Stanić o ulozi u seriji “Ubice moga oca”

Protekla godina za Tihomira Stanića bila je profesionalno veoma uspešna. Gledali smo ga u brojnim filmovima i serijama, od “Dnevnika mašinovođe”, do TV filma Gorana Markovića “Slepi putnik na brodu ludaka”, “Vojna akademija”, “Santa Maria della Salute”.

Ipak, uloga inspektora Marjanovića u seriji “Ubice moga oca”, čiju je svaku epizodu gledalo skoro dva miliona gledalaca u Srbiji, ostavila je poseban pečat.

– U glumačkoj karijeri postoje trenuci velike popularnosti, koja se posle malo i zaboravi. Popularnost je nebitna. To je jedan nusproizvod ove profesije. Čak i u vreme kad sam igrao kralja Aleksandra Obrenovića bio sam dovoljno iskusan glumac da me slava nije poremetila u mom odnosu prema prema porodici, prijateljima, životu. Bio sam i ostao imun na popularnost i uspeh – kaže Stanić i objašnjava veliku gledanost serije “Ubice mog oca”.

On kaže da misli da će biti nastavka serije i veruje da će inspektor Marjanović preživeti.

– Ne znam sadržaj nastavaka i jedva čekam da vidim šta će se tu događati. Mislim da je moj lik dovoljno intrigantan i zanimljiv, da zaslužuje da ostane u svim sezonama. “Ubice mog oca” nije jedna od onih serija koja gledate krajičkom oka dok radite nešto drugo. Ovo je serija koja zakuca ljude ispred ekrana, a ta pažnja rezultira popularnošću do sledeće epizode – kaže on, prenosi portal vesti-online.com.

Takođe, priznaje da mu je ta uloga bila veliki izazov.

– Retko se, bar kod nas, tim savremenim temama bavilo na ovako ozbiljan način. Zanimljivo mi je da u savremenom miljeu, odnosno priči koja se događa ne tako davno u zemlji fioka i fascikli, lik koji ja igram tako dobro napisan. On pruža širok dijapazon mogućnosti samom glumcu da odigra razne situacije, da zavede publiku na pogrešan trag, pa da ih posle vrati i da na neki način manipuliše drugima. Tako se i meni kao glumcu pružila prilika da manipulišem svojim zanatom i umećem – kaže Stanić, koji je ulogu prihvatio iz prve.

– Ulogu sam prihvatio bezuslovno. Čak sam dolazio na set i kad nisam imao snimajuće dane. Moram priznati da je malo falilo da ostanem bez uloge inspektora Marjanovića. Zvali su me na neku vrstu kastinga, jer me reditelj nije poznavao, ali sam odbio. Rekao sam: “Nek radi sa onima koje zna…” Desetak dana sam čekao ponovni poziv. I zvali su me. Reditelj me pitao da li mogu da oslabim par kilograma. Odmah sam to uradio. Posle toga je sve išlo glatko i uzbudljivo.