Ponuda majstora: Kad bi Seka ili Severina htele da snime animirani spot



Aleksa Gajić jedan je od najboljih domaćih strip crtača.

Osim crtanja stripova za prestižne francuske izdavačke kuće, Aleksa iza sebe ima i uspešan dugometražni animirani film “Technotize – Edit i ja”.

Trenutno radi na novom animiranom filmu “Prorok 1.0”, ali je kako je rekao za Blic za njega je posao iz snova da radi spotove.

– To je taman forma koja mi leži, ni previše kratko, ni predugačko, a gledljivo je jer ide uz pesmu. Takve stvari malo podižu aktuelnost animaciji i to je kanal kojim može da se dođe do publike. Mada, više ne znam ni to da li ima smisla, da li to neko gleda.. Jedino da se radi animirani spot za Seku Aleksić ili Severinu, ali opet oni nikad neće da prave animaciju jer svi hoće da gledaju njih u spotu – iskren je Aleksa Gajić čijom će izložbom biti otvoren 13. festival Animacije Balkananima.