Ponovo je našao sreću: Zavirite na venčanje Sanje Ilića (foto)



Frontmen grupe “Balkanika” Aleksandar – Sanja Ilić nedavno je po drugi put izgovorio sudbonosno “da”.

Poznanstvo sa homeopatkinjom Tatjanom Karajanov posle godina bola vratilo mu je osmeh na lice.

Skladni par upoznao se pre godinu i po dana na promociji knjige zajedničkog prijatelja Milana Nikolića Izana, koji je odmah naslutio da će se jedno drugome dopasti.



Zahvaljujući njemu počeli su intenzivno da se druže, a brzo su jedno u drugom prepoznali svoju srodnu dušu.

– Zanimljivo je da je moju suprugu i mene spojila muzika jer se ona bavi muzikoterapijom i komponuje meditativnu muziku, ali i divno peva. Moj prijatelj Milan pre promocije mi je rekao da će biti jedna gošća iz Novog Sada koja je vrlo lepa i lepo peva, ali se nisam nadao da ću se sresti sa takvim talentom, pošto danas svi misle da dobro pevaju. Međutim, na promociji Tanja je govorila o knjizi i veoma lepo je prezentovala to delo, a kada sam čuo njen glas, bio sam potpuno zadivljen. Jednostavno nisam mogao da verujem da postoji neko ko stvara tako lepu muziku, a da ja to ne znam. Od tog trenutka na promociji više nisam govorio o knjizi, već samo o Tanjinom glasu i mojom fascinacijom njenim radom – počinje priču Sanja.



Njegova supruga se nadovezuje:

– Meni je to bio prvi put da sam muziku koju radim pustila negde javno i kada sam čula toliko komplimenata od jedne takve veličine, bila sam zadivljena. Danas se često šalimo kako mi se Sanja udvarao na sceni, a posle promocije otišla sam kući sa čudnim osećajem topline koji se valjda javi kada upoznate srodnu dušu. Tada odreaguje srce, dok razumu nije jasno šta se dešava.

Nekoliko dana kasnije na inicijativu njihovog zajedničkog prijatelja Sanja i Tatjana našli su se na ručku sa velikim društvom i već tada je bilo jasno da su se između njih rodile emocije.



– Milan je organizovao veliko druženje na koje je pozvao Tanju i mene i već tada joj je rekao da će se udati za mene 1. oktobra, iako je to i nama do pre nekoliko meseci bilo nezamislivo. Meni je vrlo bitno da je moj sin Andrej lepo prihvatio naš odnos, jer u trenucima kada stvari ne idu svojim tokom i kada život malo skrene sa koloseka, najvažnije je imati podršku familije. Posle trideset godina provedenih sa prvom suprugom Zlatom Petrović nisam verovao da je moguće da ponovo pronađem srodnu dušu, ali to se desilo. Posle njene smrti utehu sam našao u prijateljima i muzici, putovanjima i nisam razmišljao o novoj ljubavi, koja se spontano desila. Sećanja ostaju, ali život mora da ide dalje.

Baš kao što se njihova ljubav dogodila neočekivano i ideja o braku bila je podjednako spontana, a zahvaljujući prijateljima i Sanjinom sinu Andreju uspeli su da naprave odličnu žurku za stotinak gostiju na jednom beogradskom splavu.



– Plan za venčanje došao je neočekivano, kada smo oboje shvatili da je ono što imamo pored sebe vrednije od svega i nekako smo želeli da svoju ljubav ozvaničimo. Kada se ljudi vole i kada se odluče za brak, dobiju odobrenje od sveta da njihova veza može da traje i da se razvija kako oni žele, a bar ženama to je važno – tvrdi Tatjana, kojoj je ovo takođe drugi brak i koja nam je otkrila da bez obzira na to što je njen suprug stariji od nje više od dvadeset godina, njena porodica ga je odlično prihvatila.

– Moji roditelji, ali i cela moja familija oduvek su imali poverenje u mene i moj izbor, tako da su lepo prihvatili Sanju, a i on je jedan vrlo duhovit i dobar čovek pa svako ko se upozna sa njim želi da bude u njegovom društvu.



Bračni par venčao se u Sabornoj crkvi, gde su svojevremeno sudbonosno “da” izgovorili i Sanjini roditelji, a na ceremoniji su imali dva sveštenika.

– Bilo mi jako važno da se venčamo u crkvi, i zaista je bilo veličanstveno. Posle venčanja otišli smo na Kalemegdan, gde smo napravili fotografije za porodični album, a potom na splav mog kuma Dejana, koji je preuzeo na sebe najveći posao oko organizacije venčanja. Svoja zaduženja imao je i moj sin koji je, bez obzira na to što ovog meseca otvara televiziju i ima mnogo posla, nama organizovao i živu muziku i didžeja, tako da smo zahvaljujući njemu imali fantastičnu atmosferu – priča poznati muzičar.

Njegova supruga dodaje:



– Meni je kao svakoj ženi bilo jako važno da imam lepu venčanicu, a zahvaljujući dizajnerki Biljani Tipsarević dobila sam haljinu koja je prevazišla sva moja očekivanja. Retko se dešava da imate želju da nešto ispadne perfektno, a dobijete još bolje od onoga čemu ste se nadali.



Posle venčanja, poznati muzičar i homeopatkinja otputovali su na kratko u Crnu Goru i Hrvatsku gde su posetili Sanjin omiljeni restoran “Kapetanova kuća”.

– Nije bilo prilike za medeni mesec, jer završavam album “Balkanike” u kome sam spojio svetski pop i rok zvuk sa ovdašnjom etno muzikom i planiram da na svetsko tržište plasiram nove pesme. Zato smo na kratko otišli u Herceg Novi kod prijatelja, sa kojima smo otišli i do Malog Stona, na Pelješcu, gde sam letovao devet godina kao dete i gde se nalazi za mene najbolji restoran na Hrvatskom primorju. Bila su to dva zaista medena dana.