Planula ljubav, blagoslov brzo stigao: Nataša Bekvalac u drugom stanju

-Svakako da bih volela da imam dete, ali ne da bih Hani podarila brata ili sestru, već zato što decu smatram krunom ljubavi. Mora ljubav da me inspiriše za to da se ostvarim kao majka drugi put – rekla je Nataša kada je uplovila u romansu sa preduzetnikom i IT stručnjakom Lukom Lazukićem.

Čini se da je njihova ljubav dovoljno jaka, obzirom da je Nataša trudna dva meseca.

– Nataša je trudna i srećna je zbog toga, ali plan joj je bio da barem još neko vreme to sačuva za sebe. Pevačica je posumnjala da je trudna dok je sa Lukom bila u Grčkoj pre nekoliko nedelja. Uradila je test, prekinula odmor i odmah se vratila u Beograd. Nakon posete ginekologu, više nije bilo sumnje – navodi izvor blizak pevačici za svet.

Nataša se trudila da ovu informaciju sakrije od javnosti, ali u tome nije uspela.

– Oboje su presrećni zbog bebe. Nataša je sigurna da je Luka idealan muškarac sa kojim treba da ima bebu i da je ušao u njen život pravo na vreme – kaže drugarica.

Podsetimo, Nataša Bekvalac i preduzetnik i IT stručnjak Luka lazukić uplovili su u romansu ubro nakon što se Bekvalčeva razvela od drugog supruga Ljube Jovanovića.

Pevačica je, inače, na svom profilu na Instagramu podelila snimak s jednog nastupa na kojem je, uprkos tome što su temperature u Beogradu veoma visoke, nosila širu mantil-haljinu koja sakriva stomak.