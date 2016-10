Petar Grašo razmišlja o povlačenju: Ne mogu ja to više, previše mi je

Hrvatski pevač Petar Grašo najavio je da se posle karijere duge 21 godinu povlači sa estradne scene.

Iako može da se pohvali dugom i uspešnom karijerom, Grašo je najavio oproštaj od muzike.

– Tonči i ja radimo album, a onda ćemo razmisliti o povlačenju. Ne mogu ja to, previše mi. Mislim da svaki normalan čovek ima umerenu želju za radom. Jako volim da radim, a to koliko sam se naradio u poslednje dve godine mislim da neko prosečan prođe za deset godina – rekao je muzičar za RTL.

On je dodao i da nikada nije voleo dosadne ljude, pa i on ne bi voleo nekome da postane dosadan.

– Neću da “iskačem iz frižidera”. Mislim da me ima dovoljno, ali povlačenje nekad dobro dođe. Ta pauza neće biti tako skoro, ali će biti sigurno – objasnio je pevač.