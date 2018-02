Petar Grašo: Lubav se pokazuje obožavanjem, kuvanjem i putovanjima, a ne pečatom

Miljenik ženske publike Petar Grašo priča o eksplicitnim scenama spota za novu pesmu, saradnji sa Bregovićem i Huljićem, otkriva da li je romantičan i kada će pred oltar sa izabranicom i koleginicom Danijelom Martinović.

– Mediji su nas rastavljali, venčavali, bio sam par puta mrtav, pa homoseksualac, sve ono što svi pevači prođu u toku svoje karijere. To je jedan ruksak koji dobiješ kada si iznad proseka. Taj deo intime svaki čovek mora da ima za sebe – kaže pevač za Blic puls i objašnjava zašto ne detaljiše o vezi sa Danijelom.

– Mi ne čuvamo vezu na taj način da je to zabranjena tema, nekako smo se oboje odlučili da taj privatan život, koliko god je moguće, maknemo sa strane. Većina mog pojavljivanja je javno, devedeset odsto i tih deset odsto što ostaje za mene nisam spreman da ponudim na tacni. Neću da slikam svoju spavaću sobu – uporan je da o Danijeli ne kaže ni reč.

Kako Petar dolazi iz jedne tradicionalne dalmatinske sredine, zanimalo nas da li će ispuniti želju porodice da ozakoni dugogodišnju vezu.

– Smatram da o tome treba da brinem ja i uopšte me ne interesuje okolina. Bilo kakvi pritisci tog tipa o svadbi, potomstvu su nešto što je nametnuto od sredine. Nisam tip koji ne drži do tradicije, ali smatram da u današnje vreme je puno važnije kako se osećaš, a ne da si rob koji zavisi od mišljenja drugih. Na takva pitanja imam spremno kontrapitanje “da li je bolje da žena bude u braku u kojem je tuče muž”? Meni je bolje živeti nepečatiran u jednoj slobodnoj vezi. Lubav se pokazuje obožavanjem, kuvanjem i putovanjima, a ne pečatom. Nisam rob tradicije i mislim da nisam zbog toga manje dobar čovek.

Grašo kaže da mu nije jasno zašto žene vrište za njim. – Nikada sebe nisam doživljavao kao nekog seksi mačo tipa, nemam pločice na stomaku, ne boravim u teretani po četiri sata dnevno i živim običan život prosečnog muškarca – tvrdi pevač, a na pitanje da li je romantičan odgovara kroz osmeh:

– Veoma sam romantičan, mislim da svaki muškarac treba da bude romantičan u nekim normalnim dozama. Ne prelaziti dozu patetike i sladunjavosti, mislim da je lepo i poželjno biti romantičan.

Ipak, za pesmu “Moje zlato” osim romantičnog spota snimio je jedan sa dosta erotičnosti, što njemu nije svojstveno.

– Nisu to neke sado-mazo scene, daleko je to od bilo kakve provokacije. Više provokacije ima Madona u svojim spotovima od pre 25 godina nego što je to u mom spotu. Ljudima je to malo bilo nepojmljivo za moj lik i delo, baš zbog svega toga meni je to bilo interesantno, zato smo paralelno s tim spotom napravili i verziju koja je potpuno romantična. Ne vidim da je tu došlo do neke velike kontroverze. Neki su spotovi bili skidani, ali su vraćeni. Više ima zadnjice u jednom spotu Rijane, nego u svim mojim spotovima – kaže pevač koji nema recept za uspešnu karijeru kakvu je izgradio.

– Antiprimer sam za današnje vreme, ne koristim društvene mreže. Danas je golotinje 90 odsto, paket je puno važniji od same forme. A ja smatram da je muzika najvažnija, a ne kako izgledate, da li imate bicepse ili grudi broj četiri, zadnjicu fotošopiranu…

Ipak, uspeo je u tome da ga u Srbiji i Hrvatskoj podjednako vole. – Poruka muzike koju pevam je da spaja ljude. Svaka vrsta muzike bi trebalo da ima dobar uticaj i da podstiče lepe misli. Na mojim koncertima u celoj bivšoj Jugoslaviji to su iste oči koje svetle iz publike. Ljudi na moje koncerte dolaze da se raduju, pevaju i zagrle nekog pored sebe. Za ovih 20 godina karijere nikada nisam imao nijedan incident na mojim koncertima – ponosan je Grašo, koji živi u Hrvatskoj ali se Beogradu rado vraća.

– Nisam u Beogradu često koliko bih voleo, puno prijatelja imam ovde. Dalmatinac sam i mi svi volimo jesti, odrastao sam na ribi, ali kada dođem ovde potpuno se opustim. Jedem meso, masno, dobijem kilo-dve, ali su mi to najradosnije kile u životu. Volim život ovde, ovo je stvarno grad koji nikada ne spava. Zagreb spram Beograda je odmereniji u komunikaciji, stoga što se tiče srčanosti Split je bliži Beogradu nego Zagreb. Ljudi i ovde i u Splitu su srdačniji, imaju odličan smisao za humor, meni kompatibilan. U Beogradu se dobro osećam jer je dalmatinska muzika ovde oduvek bila lepo prihvaćena. Drago mi je da sam taj izdanak novije generacije. Lepo je kada te ljudi vole, ne primetiti to je svetogrđe – kaže Grašo, koji je na pesmama sarađivao sa Bregovićem i Huljićem.

– Veliki ljudi su posebni i jednostavni, kod njih ne postoji ego trip jer oni znaju koliko vrede. Tonči je moj dugogodišnji prijatelj, a Bregovića sam upoznao prošle godine.

Restoran koji drži sa porodicom posećuju i naši pevači, a najviše Saša Matić i Željko Joksimović.

– To nije selebriti restoran, oni dolaze tu da budu obični ljudi, sede kao u svojoj kući, jedu rukama, šale se sa konobarima. Prava domaćinska atmosfera, dolaze tu jer se osećaju prijatno.

Petar je imao i problema sa fanovima, i to onim lepšeg pola.

– Što se tiče obožavateljki, bilo je nekoliko neprijatnih situacija, kada su prelazile tanku liniju. Devojka iz Makedonije je jednom došla i spavala ispred moje kuće dok sam bila na turneji. Komšije su me zvale da mi kažu da neko kampuje ispred moje kuće. Kada sam došao, na lep smo to način rešili. Pozvao sam je u kuću, pokazao joj da sam ja samo čovek i da želim svoju privatnost. Nakon toga ona je otišla kući, ponekad mi piše, udala se, ima dvoje dece. Ovo nije nikakva eksluzivna priča koju ja samo imam u životu. Verovatno većina ljudi koja je medijski eksponirana ima takve situacije. Međutim, to nikada nije uticalo na stabilnost moje veze.