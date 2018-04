Petar Grašo: Humor je najbolji mogući lek za sve i tako misli moja cela porodica

Povezane vesti



Petar Grašo otkriva šta se krije iza njegovih velikih hitova koje niže poslednjih nekoliko godina: “Uvik isti”, “Zlato moje”, “Ako te pitaju”…

Jedan ste od retkih izvođača koji su imali šest godina pauze u karijeri, a da vas je publika željno iščekivala na pozornici.

– Sve je zapravo bio splet okolnosti, i odlazak i povratak. Spontano su se dogodili sada već veliki hitovi “Uvik isti” i “Moje zlato”, koje su ljudi od prvog takta prigrlili punog srca, a i u ovih 20 godina nakupilo se pesama koje su ostavile trag i ljudi ih i danas s jednakim guštom pevaju.

Na koje vaše nove pesme publika oduševljeno reaguje i, kad ste ih snimili, jeste li odmah znali da će biti hit?

– Trenutno se najveći vrisak može čuti na aktuelnu pesmu “Ako te pitaju”, ali i ostale su pesme dobro prihvaćene. Verovao sam u nju kada smo je stvarali, ali nikad nema garancije da će neka pesma biti hit. Ali jedna je stvar ključna – moram je osetiti iz prve. Kad mi ju je Tonči izveo samo uz klavir, već mi je tada zvučala dobro i znao sam da smo na pravom putu, imala je u sebi tu neku čaroliju.

Prošle nedelje održali ste veliki koncert u Zadru. Koji vam je trenutak bio najemotivniji na tom nastupu?

– Imam neverovatnu sreću da moju muziku slušaju i moji vršnjaci, njihovi roditelji, ali i njihova deca. Tako sam u Zadru uživao gledajući u publici sve tri generacije. Veliki je to kompliment muzičaru poput mene, jer to znači da naša ljubav uistinu traje više od 20 godina. Za Zadar me vežu brojne uspomene, naime moj je deda iz zadarskog zaleđa pa se oduvek osećam delom tog grada.

Našalili ste se na koncertu u Areni da ste pozvali Danijelu da vam peva na koncertu kako ne biste imali problema kod kuće. Mislite li da je humor lek za sve?

– Apsolutno, humor je najbolji mogući lek za sve i tako misli moja cela porodica. Sva sreća da je i Danijela takvog duha.