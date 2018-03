Petar Grašo danas slavi rođendan: Sprema se proslava sa publikom u Sava Centru

Petar Grašo važi za jednog od najpopularnijih pevača na Balkanu, a hrvatska zvezda danas slavi svoj 42. rođendan.

On će svoj rođendan sa beogradskom publikom naknadno proslaviti 30.marta u “Sava Centru”, kada će održati veliki solistički koncert.

– Teško mi je i opisati uzbuđenje koje osećam oko koncerta u Beogradskom Sava Centru. Ne samo uzbuđenje nego jasno i tremu. To će zasigurno biti koncert moje karijere i ostvarenje velikog sna. Počašćen sam što mogu ispuniti i želju mojoj brojnoj publici u Srbiji koja me već dugo propitkuje kada će najzad veliki koncert u Beogradu. Radujem se da ćemo svi zajedno pevati 30.marta. Biće to za mene, a nadam se i moju publiku najlepši početak Adventa – rekao je Grašo.