Petar Božović: U novom dobu moram da živim i da plivam, ali čini se kao da sve vreme plivam u mestu

Legendarni glumac Petar Božović priznaje da žali za vremenima dok je postojala Jugoslavija jer tada nije morao da brine o novcu, više se družio sa kolegama i uživao u životu

U tom periodu ostvario je i kultne uloge u filmskim ostvarenjima “Lepota poroka”, “Leptirica”, ali i televizijskim serijama kao što su “Više od igre” i “Grlom u jagode”.

– To je bilo mnogo lepše vreme, a i uslovi za snimanje filmova bili su bolji. Nismo razmišljali o novcu, jer ga je bilo, i svi glumci su redovno isplaćivani za svoj rad. Jednostavno, nedostaje mi sve iz tog perioda – priča Božović.

Petar Božović kaže da je uloga u filmu “Lepota poroka” bila ključna u njegovoj karijeri.



– Reditelju Živku Nikoliću sam veoma zahvalan što mi je dao ulogu u “Lepoti poroka”. Ta šansa mi je mnogo značila i odredila je tok moje karijere. Živko već 17 godina nije sa nama, ali često pomislim na njega – rekao je glumac.

Bez obzira na to što je sedamdesetih i osamdesetih imao finansijsku stabilnost, mnogo mu je bilo značajnije što je oko sebe imao prave prijatelje:

– Živeli smo kao porodica! Kada bismo snimali neki film, glumci koji tog dana nisu imali snimajuće scene dolazili bi na set samo da bismo pričali, smejali se i družili. Najlepše nam je bilo kada snimamo negde na moru, jezeru… – objašnjava glumac.

Jedno od najlepših druženja svakako mu je bilo na snimanju filma “Lepota poroka” na Adi Bojani 1986. godine. Tada je sarađivao sa Mirom Banjac, Mimom Karadžićem i Mirom Furlan, a zajedničke dogodovštine još pamti.

– Sa Mimom i Mirom Banjac sam provodio dosta vremena u pauzama snimanja filma. Radili smo po ceo dan. Ali onako umorni smo na kraju dana odlazili do diskoteke koja je bila u blizini. Ništa nam nije bilo teško! U njoj je, baš u vreme kada smo snimali taj film, pevao pokojni Boba Stefanović. I on je imao epizodnu ulogu u filmu. Ma to je bilo druženje, sasvim druga priča – kaže Petar.

Glumac objašnjava da nije svestan kada se sve promenilo, kada su glumci počeli da mesecima čekaju novac za svoj rad, kada su prestali da se druže kao nekada. Dugo mu je trebalo da se privikne da je danas sve drugačije:

– Ovo novo doba prihvatam takvo kakvo jeste, vreme u kojem moram da živim i da plivam. Ono diktira svoje uslove. Ja nemam više snage da plivam uzvodno, ali neću ni nizvodno. Čini mi se kao da sve vreme plivam u mestu – rekao je Božović.