“Ovo je zaista jedna uspešna priča”: Lepa Brena i Boba Živojinović proslavili četvrt veka bračne sreće

Jedan od najskladnijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni, folk zvezda Lepa Brena i bivši teniser Slobodan – Boba Živojinović proslavljaju srebrnu svadbu. Pre dvadeset pet godina jedno drugome zavetovali su se na večnu ljubav. Četvrt veka kasnije, u raskošnom domu na Bežanijskoj kosi, porodičnoj oazi u kojoj proslavljaju svaku pobedu i spremno dočekuju svaki izazov, poznati supružnici slave dan kada su 1991. godine i zvanično postali životni partneri. Malo je onih koji su tada verovali da će njihova ljubav biti dugovečna, ali oni su razuverili sve neverne Tome.

Najupečatljiviji i najlepši dokaz za to su njihovi sinovi Stefan i Viktor, kao i Bobin sin iz prvog braka Filip, koji sa majkom svoje braće ima izuzetan odnos.

Nasmejani i radosni partneri u slavljeničkom raspoloženju magazinu “Hello!” otvaraju vrata doma u kojem se poslednjih meseci nižu slavlja jedno za drugim. Dok zadovoljno pozira sa svojim životnim saputnikom, pedesetšestogodišnja folk zvezda bez zadrške govori o odnosu sa tri godine mlađim Bobom, koji je ispunio sva njena očekivanja i otkriva na kakvim temeljima su izgradili njihovo neprobojno zdanje, koje dvadeset pet godina uspešno brane od svih iskušenja.

Svima koji su imali prilike da gledaju vašu svadbu u sećanju je raskošno slavlje. Postoji li neka anegdota ili situacija koju do sada niste podelili sa javnošću?

– Naše venčanje je po mnogo čemu bilo drugačije, jer je bilo prvo koje se iščekivalo sa tolikom pompom i prvo koje je ekranizovano na VHS kaseti pod nazivom `U ime ljubavi`. Sećam se da su mediji komentarisali da je važno `što sam ja zgazila Bobu, a ne on mene`. To mi je jedan simpatičan običaj po kome će u braku mladina reč biti ona koja se važi. U braku je zaista potrebno da se posluša ono mišljenje koje je za oboje najbolje. Na našu svadbu došli su ljudi iz čitavog sveta – Australije, Amerike, Novog Zelanda… Boba je poručio kavijar iz Švedske, šampanjac je stigao iz Engleske, a roze vino `Mateus` iz Španije. Postoji podatak da se za prvih sat vremena svadbe popilo trista litara tog vina.

Neposredno pred godišnjicu braka u vašem domu proslavlja se i krsna slava “Aranđelovdan”. Kakva atmosfera vlada u vašem domu u ovom periodu, da li je praznično raspoloženje danima prisutno u kući ili pravite predah?

– Kod nas slavlja u drugoj polovini godine počinju sa Bobinim rođendanom u julu, pa se onda samo ređaju proslave. Kod nas se slave mnogi praznici, a kada smo u Americi, slavimo i `Noć veštica`. Živojinovići su poznati kao dobri domaćini, a slave i rođendani uvek se dočekuju sa velikom radošću i uvek sa prijateljima. To je blagodet u kojoj uživamo. Da je naša kuća uvek puna dragih ljudi, da se uživa u dobroj hrani i da se čuje pesma.

Za sve ove godine javnost vas je razvodila tek nekoliko puta, pa ste stekli status jednog od najskladnijih bračnih parova. Kako danas gledate na te spekulacije o razvodu?

– Kao na neminovnost kada ste u javnom životu. Ogovaraju i američkog predsednika i britansku kraljicu, a ne da neće nas.

Danas se brakovi dvoje uspešnih, ambicioznih partnera već pred prvim pravim izazovom raspadaju kao kule od karata. Čime ste se vodili u trenucima kada ste pomišljali da okončate svoju vezu, šta vas je održalo?

– Ne postoji univerzalna formula za dobar brak i te stranice svi pišemo sami, svojim iskustvom. Da postoji priručnik, to bi bio bestseler. Svima dođe `žuta minuta`, ali tada bi trebalo povući ručnu i izbrojati do deset. Jer, i u trenucima kada želite da kažete `dosta više` trebalo bi paziti šta si rekao i ne prelaziti neke granice.

Ko je od vas bio hrabriji da sačuva brak kada su se temelji klimali?

– Boba i ja imali smo tu sreću da smo zajedno rasli kroz brak, zajedno se smejali, plakali, sve prolazili udvoje. Nas su spojile ne samo lepe stvari, kojih je uvek bilo na pretek, već i neke teške situacije koje smo preživeli zajedno – otmica deteta, raspad države, smrt roditelja… Tada vidite da li je osoba kraj vas zaista vaš životni partner. Jer, lako je biti dobar kada je sve dobro. Kada se klima, treba biti hrabar da pridržiš da se ne raspadne.

Živite izuzetno dinamičnim životom. Kada se radni zadaci obave, ispoštuju saradnici, prijatelji i porodica, a vas dvoje najzad imate vreme samo za sebe, šta je to što vas tada najviše ispunjava?

– Boba je u našoj kući inicijator, pokretač svega i ja sam uz njega ušuškana i osećam se vrlo sigurno, onako kako prava žena pored pravog muškarca treba da se oseća. Imamo neke trenutke koje delimo samo nas dvoje i u kojima istinski uživamo. To je uvek u četiri zida i četiri oka.

Otkrili ste da se među vama u trenutku kada ste se videli desila “hemija” ili kako ste to opisali “strujni udar”. Osećate li i posle ovoliko vremena iste te “udare” ili su se oni s vremenom transformisali u nešto drugo?

– Odnos stabilnih ljudi uvek se transformiše u jednu ljubav i prijateljstvo, gde ne želite da išta bude stresno, već da ruka ruku mije. Svako želi da ima stabilan i emotivno udoban dan. Nas mnogo spasava to što nismo stalno zajedno, što je svako okupiran svojim poslovima koji su vezani za putovanja, tako da imamo priliku da se poželimo.

Šta je osnovni sastojak vaše bračne dugovečnosti?

– Ljubav, tolerancija, razumevanje i kompromisi. Smiksano sve.

Kažu da se s godinama strast utiša, a ljubav pređe u prijateljstvo. Kakav je vaš stav o tome?

– Ljubav se transformiše, to je tačno, ali vrlo je bitno da imate šta da transformišete. Zaljubljenost prođe i dođe do one kritične tačke kada shvatite da vas je ili prošlo ili tog nekog zaista iskreno volite. Sa svim manama i vrlinama. Ljubav prema partneru u sebi ima i elemente divljenja i prijateljstva, i samo ako je tako, može da traje.

Ako biste morali da izdvojite jedan, najromantičniji trenutak za sve ove godine, koji bi to bio?

– Kada se baš to očekuje ne bude tako. Skoncentrisan si na neke proslave kada gledaš da ugodiš više svima nego sebi. Kod nas se dešava da ugađamo jedno drugom baš onda kada to ne očekuješ.

Mala putovanja na dva ili tri dana kada smo posvećeni jedno drugom na svoj način.

Supružnici s godinama počinju da liče jedno na drugo i umaju identične navike. Šta to “tipično Bobino” prepoznajete kod sebe?

– Boba ima jednu neverovatnu lakoću postojanja, vragolastu energiju koja odoleva godinama i zajedničko nam je što nemamo osećaj koliko smo godina već zajedno, a deca su nam svedoci koliko je vremena zapravo prošlo. Kada ste sa pravom osobom, vi jednostavno ne gubite životni elan i dosta Bobine prirodne nonšalancije kroz život prihvatila sam kao svoju životnu filozofiju. On je od mene prihvatio neke druge stvari, ali nekako se uzajamno nadopunjavamo.

Smatrate li da je muškarac stub porodice ili je to ipak žena, odnosno majka?

– Stub porodice su oba roditelja, jer ne može jedan stub da drži ceo plafon. Mora da postoji ravnoteža. Boba i ja izbegli smo klasične balkanske podele poslova i oduvek smo zajedno doprinosili i zajedno se trudili da držimo porodicu na okupu.

Mnogobrojna ste i skladna porodica koja uživa divljenje. Žalite li što niste još brojniji i jeste li maštali da dobijete i kćerku?

– Nekada sam možda i maštala o tome, sada više ne. Kako sinovi rastu, možda u naš dom uđe neka unučica, pa nadomesti što nismo imali u kući jedno žensko dete, da je kinđurim sa svim onim šnalicama i mašnicama.

Oboje ste ostvareni ljudi, snažne ličnosti sa integritetom i jasnim ciljevima, a takve osobe teško prihvataju kompromisna rešenja. Šta ima više zasluga za to što ste vi na njih pristali – emocije ili razum?

– Boba i ja smo u brak ušli kao realizovane ličnosti, koje su preležale sve bolesti ega, sve nesigurnosti i sve zamke zajedničkog života. Nikada nismo imali problem da se dogovorimo, a umetnost kompromisa naučili smo kroz posao. Jer život zahteva da budete razumni. Život nema reprizu, ne možeš da ga naučiš i moraš da budeš razuman ako misliš da ta zajednica opstane.

Koju osobinu biste jedno drugom rado promenili?

– Zaista ništa ne bih menjala, jer sam Bobu upoznala i zavolela kao izgrađenu ličnost. S vremenom smo naučili da živimo i on sa mojim i ja sa njegovim i vrlinama i manama.

Ko prvi popušta u svađi?

– Nemam tačan odgovor na ovo pitanje, zaista. Ni Boba ni ja nismo prznice da bih znala ko prvi popušta. Prvi uglavnom popusti onaj ko se pre umori, jer posle dve i po decenije neke stvari zaista nisu vredne rasprave.

Posle svih ovih godina dobra i zla koje ste delili i preživeli zajedno, verujete li da samo odlazak sa ovog sveta može da vas rastavi?

– Svaki brak trpi iskušenja, ali realno kada saberete sve što ste zajedno prošli, osvrnete se na uspomene i vidite sve fotografije sa svih lepih mesta na kojima ste zajedno bili, ne možete da se ne osmehnete i kažete: `Ovo je zaista jedna uspešna priča`.