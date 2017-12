Ovih deset priča dokazaće vam da je Tom Henks potpuno drugačiji od svih u Holivudu

Gotovo da ne prođe nedelja, a da mediji ne objave vest o još jednoj zvezdi koja je nekog seksualno uznemiravala, zlostavljala ili silovala. U ovom trenutku već se polagano pribojavate koji će od vaših omiljenih glumaca da završi na naslovnoj i izgubi vaše poštovanje.

Baš zato se u ovim se trenucima treba uhvatiti za one retke dobričine u čijoj dugogodišnjoj karijeri gotovo da nema mrlje. Jedan od njih bez ikakve je sumnje omiljeni holivudski glumac, reditelj i producent Tom Henks.

Bez obzira na to da li se radi o kolegama, fanovima ili ljudima koje je slučajno sreo, Tom Henks je jedna od retkih osoba o kojima se nikada ne piše loše. U nadi da će tako i ostati, skupili smo deset priča koje dokazuju da je Henks najveća dobričina u Holivudu.

1. Obradovao je svoju najveću obožavateljku

Henks je 2013. sreo jednu od svojih najvećih obožavateljki. Radilo se Sari Moreti, autističnoj devojci koja je godinama skupljala sve vezano za slavnog glumca. Svoje je slike, članke iz novina i bilo kakve vesti povezane s Henskom uredno pakovala u spomenar. Henks ju je upoznao tokom svoje brodvejske predstave “Lucky Guy” i ne samo da se s njom družio već su zajedno prelistali njen spomenar, a glumac je bio toliko oduševljen da joj je rekao: “Saro, ovo je sjajno. Znaš, čak ni moja mama nema nešto ovako”.

2. Vratio novac ljudima kojima se nije svideo njegov film

Pošto se pojavio u komediji “Larry Crowne”, mnogi su se složili da se ne radi o njegovom najboljem filmu. Iako ga je režirao i producirao, “Larry Crowne” jednostavno nije bio posebno dobar film. Kritičari su ga popljuvali, a loše je prošao i na blagajnama.

Pošto je na jednoj benzinskoj pumpi sreo par gledalaca, oni su mu dali do znanja da im se film nije svideo. Henks je rekao: “Žao mi da što ste razočarani. Šta kažete na to da vam vratim novac koji ste potrošili na karte?”. Par je pristao, a Henks im je iskeširao 25 dolara.

3. Prijateljstvo s taksistom

Henks je poznat po tome da je uvek pristojan s gomilom fanova koji mu svakodnevno prilaze, a na stranici Mean Stars (na kojoj fanovi objavljuju iskustva s poznatim facama koje su sreli), Tom Henks ima 100% pozitivnih ocena. A uzmemo li u obzir na to da na internetu niko nije dovoljno dobar, to je veliki uspeh.

Uglavnom, u oktobru 2014. Henks je upoznao jednog njujorškog taksistu koji je, kada ga je prepoznao, viknuo: “Vilson!” (citat iz filma “Cast Away”). Henksa je to zabavilo, napravili su jednu zajedničku fotku i to je bilo to. Tako je barem mislio taksista.

U narednim nedeljama sretao je neke Henksove prijatelje i poznanike i svaki bi put rekao da ga pozdrave. Sve dok jednog dana nije stigla poruka jednog od njih u kojoj je pisalo da ga je Henks pozvao na premijeru svoje predstave. Taksista je posle predstave ponovno sreo Henksa koji mu je viknuo: “Gospodine Ferari” (tako ga je zvao jer je taksista u trenutku kada su se upoznali nosio kapu i majicu s logom Ferarija). Njihova se zajednička fotka proširila internetom.

4. Fotobombardovanje ili upadanje u tuđe kadrove!



Prošle godine Henks je tokom šetnje parkom slučajno naišao na venčani par koji se fotografisao u parku, a umesto da ih zaobiđe i nastavi dalje, on im je upao na snimanje, čestitao im, slikao se s njima i posle toga nastavio svojim putem. Njemu je to samo slučajan susret, a njima priča koju neće zaboraviti do kraja života.

A post shared by Meg Miller Photography (@megmillerphotography) on Sep 25, 2016 at 7:06pm PDT

5. Henks i izviđačice

Henks i njegov sin Truman baš su krenuli u radnu sa pisaćim mašinama kada su spazili grupu izviđačica koje prodaju keks. Glumac je odmah kupio četiri kutije i donirao im dodatnih 20 dolara, a zatim im pomogao da prodaju još keksa. Da stvar bude smešnija, izviđačice i njihove majke prvo nisu ni prepoznale Henksa jer je nosio kapu i naočare, ali čim je progovorio znale su da je reč o slavnom glumcu.

6. Poziranje sa strancima

Pošto je u jednom restoranu sreo fana, Henks je pristao da pozirati s njim za nekoliko šaljivih fotki. Iako su mnogi smatrali da su fotografije s pijanim mladićem autentične, Henks i njegov fan sve su namestili tako da ispadne kao da glumac zeza pijanog mladića. Fotke su postale viralni hit.

7. Aparati za kafu

Tokom jedne posete Beloj kući, Henks je posetio sobu za novinare i saznao da tamo ne postoji aparat za kafu. Jedino što su novinari imali bio je automat u hodniku, ali kafa je bila očajna. Henks im je kupio aparat za espreso i ostavio poruku: “Nadam se da će vam ovo 24-satno izveštavanje učiniti prijatnijim. Dodajte vodu, ubacite kesicu, pritisnite dugme i izveštavajte. Svako dobro. Tom Henks”.

Šest godina kasnije ponovo je posetio Belu kuću i otkrio da je stari aparat na izdisaju pa im je kupio novi.

8. Studentska legitimacija

Tokom jedne šetnje parkom, Henks je pronašao nečiju studentsku legitimaciju. Mogao je da nastavi dalje i ne obazire se na to, ali odlučio je da pomogne. Objavio je fotku na svojem profilu na Tviteru i devojci rekao da legitimaciju može da podigne kod njega u kancelariji. Loren je od profesora saznala da Henks ima njezinu legitimacijuu, a glumac joj je na kraju poslao poštom.

9. Opklada

Zena Gopal se sa svojim prijateljima kadila da će upravo ona najpre da dobije profesionalnu fotografiju nekog poznatog glumca koje glumci inače potpisuju, a njihov PR šalje fanovima. Zena se odlučila za Henksa. Poslala mu je pismo u kojem je objasnila situaciju i rekla mu da najviše voli njegov film “That Thing You Do!” te priložila svoju fotku. Nije bila sigurna hoće li Henks da odgovori, ali na ničije iznenađenje, Hanks je odgovorio i poslao joj ne samo poruku već i fotografiju koju je sam snimio. Izvinio joj se jer bilo mu je glupo da šalje profi fotku koju je snimio kad je bio mnogo mlađi.

10. Aplikacija

Ovo poslednje nije još jedna priča o njegovom dobročinstvu, ali je kul. Naime, njegovi verni fanovi verovatno znaju koliko je Henks opčinjen starim pisaćim mašinama, a kao što možete da vidite na nekim pređašnjim fotkama, svojim fanovima često šalje poruke napisane na starim pisaćim mašinama. Kako bi s ostalima podelio svoju strast, dao je da se napravi besplatna aplikaciju za iPad za sve one koji uživaju da pišu na pisaćim mašinama. Osim vizuelnog dela, tu su i autentični zvukovi kuckanja, a ako želite stvarno autentično iskustvo, možete isključiti i opciju brisanja.