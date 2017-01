Ovako Sergej Ćetković proslavlja Božić (foto)

Sergej Ćetković je pred najveći praznik Božić posetio je manasitr Ostrog, gde se pomolio za zdravlje svoje porodice.

Iako Sergej ne voli da priča o tome koliko je posvećen životu pod okriljem Boga, otkriva da sve praznike slavi po pravoslavnim običajima. On Božić proodi sa suprugom Kristinom i ćerkama Lolom i Milom.

– Ne volim da pričam o tome što sam posetio Ostrog, nekako to smatram ličnom i privatnom stvari i nema razloga da to iznosim u javnost. Razlog i suštinu mog odlaska na to sveto mesto vrlo ljubomorno čuvam za sebe – kaže Sergej i objašnjava da je u njegovom domu sve spremno za praznik koji u njemu bude radost.

– Sve je spremljeno za Božić i sa radošću iščekujemo taj veliki hrišćanski praznik. Kao što tradicija nalaže, božićne praznike ću provesti kod kuće, sa porodicom, u krugu najbližih i meni dragih osoba. Biće tu sve ono što nalažu hrišćanski postulati, bogata trpeza, česnica, pokloni za decu. Na Badnje veče palimo badnjak i idemo na liturgiju u hram, a sutradan kod kuće uz ručak proslavljamo Božić – kaže Sergej, a piše blic.rs.

Pevač otkriva da se poput deteta raduje lomljenju česnice i traženju simbola u njoj.

– Videćemo ove godine ko će imati sreću da izvuče novčić, ali pretohodnih godina obično je to bila Lola. Za ovu se ne zna, svi su u igri. Ipak je najbolje da novčić izvuku deca, jer su naše najveće blago, pa nama više od toga i ne treba – završava pevač.