Pogledajte kako izgleda i čime se bavi lepa sestra Marka Janketića (foto)

Deca proslavljenih dramskih umetnika Miše Janketića i Svjetlane Knežević krenula su stopama svojih roditelja. Marka Janketića trenutno gledamo na malim ekranima u popularnoj domaćoj seriji “Ubica mog oca”, dok je njegova sestra Milica više okrenuta pozorištu.

Kao najmlađe, od četvoro dece, u porodici Janketić bila je tatina i mamina mezimica. Milica kao devojčica nije maštala da krene roditeljskim stopama, ali je odrastanje pored slavnih roditelj uticalo da odabere ovu umetnost za životni poziv.

Još u trećoj godini gimnazije odlučila je da upiše Fakultet dramskih umetnosti, a već je gimnazijskoj klupi igrala je u pozorištu “Dadov” i za godinu dana odigrala nekoliko predstava.

Pre par godina u razgovoru za magazin “Hello!” Milica je otkrila da joj je poznato prezime nekada pomoglo, a često i odmoglo u karijeri.

– Moje prezime je mač sa dve oštrice. Često sam imala privilegije zbog prezimena Janketić, a bivalo je i obrnuto. Moj tata je uvek imao poverenje u mene i smatra da bi o svemu trebalo sama da odlučujem. Njegov najčešći savet je: `Ti najbolje znaš šta treba, pa tako i uradi` – rekla je tada Milica.

– Odrasla sam u pozorištu, ali tek kada sam počela da razmišljam o izboru fakulteta u trećoj godini gimnazije, odlučila sam da se raspitam šta je sve potrebno za upis na glumu. Videla sam da su u omladinskom pozorištu Dadov u toku audicije i odlučila da probam. Za godinu dana igrala sam u nekoliko predstava i shvatila da je to ono što hoću, pa sam sledeće godine iz prvog puta upisala FDU. Želela sam da me tata sprema za prijemni, ali on me je čuo samo jednom. Priznajem da sam imala tri puta veću tremu nego kada sam otišla na FDU i sve što mi je rekao bile su dve rečenice: `Sine, bitno je da to budeš ti. I važno je da imaš dobro izgovorenu misao.` Kada sam dobro shvatila šta to znači, uspela sam da ostvarim ono što sam naumila – rekla je ranije za “Story” mlada glumica.