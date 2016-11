Ovaj svetski poznati glumac je ukrao srce Lidiji Vukićević

Lidija Vukićević otvoreno je progovorila o tome koji joj je svetski poznati glumac u potpunosti ukrao srce.

Poznata po tome da zaista veoma retko govori o svom privatnom životu, i da ne želi da svojim ljubavnim životom privlači medijsku pažnju, Lidija je ovog puta napravila izueztak i otkrila jedan detalj koji je sve iznenadio.

Ona je priznala da je godinama imala tajnu ljubav, a u pitanju je jedan od najpoznatijih i najzgodnijih francuskih i svetskih glumaca, Alenu Delonu.

– On je čovek koji u ovim godinama izgleda bolje nego 90 posto muškaraca. On ima harizmu, ne samo glumačku, nego i životnu. Mislim da bi se sutra svaka mlada devojka udala za njega. On je utkao sav taj šarm i svoju muževnost u svoj izgled. Ima snagu muškarca i snagu ličnosti – rekla je Lidija Vukićević za T Now.

Ona je dodala da muškarci poput Džordža Klunija i Breda Pita, za kojima tiho pate milioni žena širom planete, ipak nisu njen tip muškarca.