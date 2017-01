Otkazano: Za sada bez omaža Miloradu Mandiću Mandi

Povezane vesti



Otkazan je muzičko-scenski spektakl “S one strane duge” u čast Miloradu Mandiću Mandi, koji je trebalo da bude održan večeras u Sava centru. Događaj najavljen kao omaž pokojnom glumcu, uz učešće mnogobrojnih ličnosti iz javnog života, nazvan je po čuvenoj dečjoj emisiji koju je Manda svojevremeno vodio na Trećem kanalu.

– Razlog otkazivanja manifestacije je loša prodaja karata. Postoji mogućnost da bude održan na drugoj lokaciji. Ovo je bio način da se zahvalim Mandi na dugogodišnjoj saradnji i poznanstvu. Njegova porodica je bila upućena u to, a Mandina supruga Anja me je nedavno pitala da li događaj može da se odloži za šest meseci. Poštujem porodicu Mandić i zahaljujem im na svemu. Volela bih da se manifestacija, ipak, održi. Žao mi je što publika i njegova porodice nisu mogli to da vide – izjavila je producentkinja ovog događaja Mirjana Šajković, koja je 11 godina sarađivala sa Mandom u njegovim TV emisijama.

Mandina supruga Anastasija Anja Mandić se juče oglasila na Fejsbuku oglasila saopštenjem u kojem se ograđuje od tog događaja.

– Porodica glumca Milorada Mandića Mande ovim putem obaveštava javnost da ni na koji način ne učestvuje u organizovanju i realizaciji programa u Sava centru pod naslovom “S one strane duge”. Njegovi najbliži saradnici i kolege, za koje smatramo da treba da budu neizostavni deo takvog programa, takođe se neće odazvati pozivu da učestvuju, želeći da, na taj način, ispoštuju stav i osećanja porodice. Porodica ne želi da raspolaže novcem sakupljenim od prodatih ulaznica ili zarađenim na bilo koji drugi način od ovakve manifestacije, jer smatramo da se njegovo ime i bogata karijera u ovom slučaju zloupotrebljavaju – navodi se, između ostalog, u saopštenju.