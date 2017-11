Originalna čestitka FS Nemačke: Željno iščekujemo “malog Švajnštajgera” na Mundijalu 2038.

Ana Ivanović konačno je potvrdila da će uskoro postati mama.

Poznata teniserka je ovu srećnu vest saopštila neodoljivom fotografijom svojih, Bastijanovih i malenih patika koje će uskoro pripasti najmlađem članu porodice.

A post shared by Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Nov 22, 2017 at 8:11pm PST

Ipak, bela boja patika nije otkrila da li poznati par očekuje dečaka ili devojčicu.

A post shared by Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) on Nov 23, 2017 at 1:02am PST

I budući tata se oglasio na društvenim mrežama a čestitke su pristizale sa svih strane. Ipak, najoriginalnija je pristigla od strane Fudbalskog saveza Nemačke.

Congratulations, Basti and Ana! 👶 Will we see a Schweinsteiger at the 2038 @FIFAWorldCup? 😅🇩🇪 #DieMannschaft https://t.co/cTsph93gKl

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2017