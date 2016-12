Oprostila se od muzike pre deset godina: Sećate li se Jelene, ćerke Mikija Jevremovića? (foto)

Ćerka Mikija Jevremovića, Jelena, oprostila se od muzike pre deset godina. Danas je srećno udata, a sa mužem i dvoje dece živi u Beogradu.

Jelena iza sebe ima samo jedan album “Hajde zažmuri”, a od muzike je rešila da se oprosti davne 2007. godine, kada su joj se roditelji razveli.

Naime, Jelena je veoma teško podnela to što joj se roditelji razilaze posle 30 godina braka, naglo je izgubila deset kilograma i završila u bolnici usled komplikacija sa crevima. Tada je poželela da se odmori od svega i rezervisala kartu za Španiju, ali sudbina je umešala prste pa je Jevremovićeva završila u Parizu, gde se i udala za sadašnjeg supruga Peđu.

– Kako sam tokom boravka u bolnici bila u stalnom kontaktu s Peđom, dečkom koga sam upoznala na jednom ranijem nastupu u Parizu, on mi je predložio da promenim kartu i dođem kod njega u Pariz. On je moj spasilac, koji mi je vratio identitet onda kada me ništa više nije ispunjavalo. Čim sam ga iz daljine ugledala na aerodromu shvatila sam da je on čovek sa kojim želim da provedem život. Već sutradan pričali smo o braku i deci – izjavila je svojevremeno Jelena, koja danas nosi prezime Nedeljković, a sa Peđom ima dva sina Lazara i Tadiju.

Četvoročlana porodica se posle nekoliko godina života u Francuskoj vratila u Srbiju, a Jelena nema nameru da se vraća pevanju već se posvetila nečemu drugom – ulepšavanju noktiju, te danas radi kao manikirka.

