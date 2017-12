Olivera Kovačević: Tešim se stečenim iskustvom, iako ono ostane kada ne dobijete ono što želite

Dok je javnost spekulisala o njenom emotivnom životu, visini mesečnih prihoda i izboru tema i gostiju u autorskoj emisiji “Da Možda Ne” glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa “Radio-televizije Srbije” Olivera Kovačević bila je fokusirana je na snimanje „Novogodišnjeg programa“. Zbog ozbiljnosti i perfekcionizma s kojima pristupa svakom izazovu često je nazivaju “čeličnom ledi” medijske scene, što ona izvrsno koristi kao štit od suvišnih razgovora. Ipak, iza tog zida kriju se višestruki slojevi satkani od najrazličitijih materijala. Nijanse njene ličnosti daju se naslutiti u intervjuima koje daje tek periodično, ali to uvek čini bez “dlake na jeziku”. I mada je na rečima veoma oprezna, oni vešti često između redova mogu da pronađu dragoceni sadržaj.

O tome da li su je na putu prema vrhu vodile ambicije ili emocije, kao i zbog čega, uprkos najavama, još nije stala pred matičara i izgovorila famozno i sudbonosno “da”, prva dama srpskog novinarstva govori u intervjuu za magazin “Hello!”, otkrivajući profesionalne i privatne želje, sa kojima ide u susret novoj godini.

Priveli ste kraju snimanje „Novogodišnjeg programa“, koji svi iščekuju s nestrpljenjem. Koliko je teško napraviti bolji sadržaj od onog koji ste prikazali prethodna dva puta?

– Nije lako, ali nadamo se da ćete biti zadovoljni. Tema i naziv ovogodišnjeg programa je „60 novih godina sa vama“. U 2018. “Radio-televizija Srbije” obeležava šezdeset godina od nastanka televizije u Srbiji, tako da „Novogodišnji program“ prvi ide u susret tom jubileju.

Recite nam nešto više o samom konceptu.

– U šest studija pokušaćemo da oživimo tih šest decenija, muzikom, kostimima i plesom iz tog vremena. Romantične šezdesete, hipi i disko sedamdesetih i osamdesetih, dens devedesetih… Biće mnogo filmskih, televizijskih i muzičkih zvezda koje su obeležile šest decenija naše televizije. Program ćemo otvoriti sa „Boljim životom“ i glavnim junacima čuvene serije.

Da li je tačno da će gledaocima “Radio-televizije Srbije” Novak Đoković u ponoć čestitati Novu godinu?

– Biće to lepa čestitka. Novak Đoković je, ipak, kao teniser rastao na programima “Radio-televizije Srbije”.

Koji događaji su obeležili vašu 2017?

– U društvu, naravno, izbori održani i ove godine. Na “Radio-televizije Srbije”, prenosi najvećih svetskih sportskih takmičenja, ali i značajni projekti koje smo pokrenuli u okviru zabavnog programa „60 najlepših narodnih pesama“, „Luda noć“. Veliki entuzijazam i posvećenost ljudi koji su stvarali te programe.

Ove godine proslavili ste pedeseti rođendan. Sa kakvim emocijima stojite na pragu šeste decenije, strahujete li od prolaznosti?

– Nije to strah, ali, iskreno rečeno, nervira me.

Žalite li zbog nekih propuštenih prilika, odbijenih ponuda, neodlučnosti ili nepotrebne skromnosti?

– I žalim i ne žalim. Tešim se stečenim iskustvom, iako je iskustvo ono što ostane kada ne dobijete ono što želite.

Jednom prilikom izjavili ste: “Čovek je samo u dve situacije istinski moćan – u mladosti i u ljubavi. Mnogi bogataši dali bi sve te pare za godinu mladosti ili ljubav zbog koje će leteti“. Da li ste vi moćna žena? – Ako me pitate da li sam mlada i zaljubljena, nekad imam osećaj da mogu da letim preko planine, a ponekad da njenu težinu nosim na sopstvenim leđima. Ljubav mi je uvek izvor snage, i za akciju i za iluziju.

Smatrate li da je ljubav u zrelim godinama jača i iskrenija od one koju doživimo u mladosti?

– Ljubav je uvek izbor slobode, a ne prinude. Bog može sve, samo ne može da natera čoveka da ga voli. U zrelim godinama ljudi su svesniji onoga što imaju. Mladost vam ostavlja prostor da verujete da ljubav može ponovo da se desi.

Izjavili ste da je izbor muškarca jedna od najvažnijih odluka koju žena donosi. Da li ste uvek vi birali partnere ili ste nekada bili i odabrani?

– Naravno da je to jedan od najvažnijih izbora, jer grešku ne plaćate samo vi. To svedoče žene koje su trpele nasilje. Pravi izbor ne usrećuje samo vas već i one koji sa vama dele život.

Otkrili ste da ste uhvatili više od deset bidermajera, damski ste, uz osmeh, više puta u svojim emisijama javno odbijali prosce, a onda ste najavili da ste na korak do braka. Zbog čega još niste stali pred matičara? – Zbog toga što prijatelji insistiraju na svadbi pod šatorom i što je za to potrebno zatvoriti dve ulice. Nikako da dobijemo tu dozvolu.

Verujete li uopšte u brak?

– Naravno da verujem.

Jeste li ikada maštali o sebi u venčanici, koliko ste po tom pitanju tipično žensko?

– Moja stilistkinja Tijana Todorović čak je počela da kreira venčanice. Svaku sam probala, pa me želja minula.

Pripisuju vam epitete “ledene kraljice” i “čelične ledi” srpskog novinarstva. Koliko je to zaista blisko vašoj prirodi, a koliko deo identiteta vas kao javne ličnosti?

– Čelik, vatra i led, gotovo da vidim zrno nežnosti u vašem pitanju. Vatru u meni ljudi doživljavaju kao toplinu, a ne kao oganj. Led je ono što im se ne dopada, jer najčešće govori da sam se distancirala.

Jedna ste od najuspešnijih žena na javnoj sceni i jedna od najuticajnijih u medijskoj sferi. Šta vas je dovelo do toga, snažna ambicija ili sudbina?

– Problem našeg vremena je što više brinemo o osećanjima, nego o mislima i idejama. Razmišljanje, razumevanje sveta koji nas okružuje, samokritika, učenje, to je put koji sam izabrala. Jednostavno rečeno, karakter vam je sudbina.

Koliko vas je uspeh u životu koštao? – Čovek je uvek na gubitku.

Osim britkog jezika, vešto baratate seksepilom, sa kojim oduvek koketirate suptilno, sa stilom. Gde je granica između provokacije i vulgarnosti?

– Ona se nalazi tačno između dve reči: „auuu „ i „uaaa“.

Sa kojim pobudama i motivima ste ušli u novinarstvo, a sa kojim ostajete u njemu?

– Ušla sam da bih bila bliže mestima gde se donose odluke, da bih razumela svet u kojem živim i, naravno, da uradim nešto dobro. Plaši me situacija u kojoj mediji postaju kasarne, a slobodan duh traži druge oaze.

Čemu hrlite širom raširenih ruku i sa osmehom na licu?

– Baš me zanima šta će se desiti, čemu će se svet radovati, a od čega umirati. Koje su to parne mašine budućnosti ili lekovi za danas neizlečive bolesti? Koje će životinje opstati uz čoveka? Hoće li ljudski rod ostati ujedinjen u carstvu novca i religije ili će smisliti nešto novo?

U prethodnom intervjuu za magazin “Hello!” izjavili ste da obožavate prazničnu euforiju. Šta vas toliko raduje?

– Volim ikonografiju praznika, okićen grad, pretpraznično uzbuđenje, vesele ljude, užurbanost, a, s druge strane, mir na ulicama 1. januara.

Gde ćete i sa kim dočekati 2018, uz male ekrane ili na nekoj velikoj fešti?

– Ne mogu da propustim Novogodišnji program “Radio-televizije Srbije”.

Kada ste poslednji put rekli “nikad više” i prekršili svoju reč?

– Mnogo puta. Umem da zaboravim i kad ne bih smela.

Iz koje životne klopke ste se najteže izbavili?

– Iz tuđih laži i izdaje.