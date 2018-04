Olivera Kovačević o velikoj odluci: Nisam imala za hulahopke, gurali su mi Juga na pumi

Urednica zabavnog programa RTS-a, Olivera Kovačević, skoro dvadesetpet godina se bavi novinarstvom. Po profesiji je diplomirani sociolog, a davne 1993. godine karijeru je započela kao anketar u listu NIN, da bi potom bila primljena na televiziju “Politika”.

Vremenom je stekla ugled priznatog novinara, a o njenom transferu sa televizije “Pink” na “BK” televiziju danima se pričalo u javnosti. I dok se spekulisalo o svoti novca, uslovima ugovora i ostalim detaljima, Kovačevićeva je posle dugog niza godina progovorila šta se zapravo događalo iza zatvorenih vrata



– Devedesetih godina sam radila na televiziji “Politika”. Nudili su mi svašta da pređem. Plate su bile mizerne, ne sećam se iz kog razloga. Pošto je posle petog oktobra “Pink” morao da počne da pravi informativni program, dobijem ponudu da pređem kod njih. Predložila me je osoba iz okruženja bliskom Zoranu Đinđiću. Tada je na sastanku dogovoreno da Željko Mitrović mora da pokrene ozbiljan informativni program – počela je priču Olivera gostujući u emisiji “Veče sa Ivanom Ivanovićem”.

– Mi smo se tu dogovorili, Tanja Jordović i ja smo ostale i napravile svoj tim. U to vreme mladi su dolazili sa fakulteta i bilo je lepo raditi i učiti decu – objasnila je Kovačevićeva dok je voditelj dodao da je ona “kumovala” imenu dnevnika koji se i danas pušta – “Info top”.

Posle nekoliko godina rada na Pinku dobija ponudu koja se ne odbija.



-Na Pinku sam bila nezadovoljna zbog toga što mi je bila mala plata. Imala sam kredit za stan, kao što je danas, tako je i pre bio pakao. Rekla sam: “Aman ljudi, nemam novca da kupim hulahopke, guraju mi Juga na pumpi. Nema smisla više”. Tada je plata bila neka sića. I on mi kaže: “Daću ti toliko”, upitam da li je to po emisiji, na šta on meni kaže: “Ih, takvih mogu da kupim koliko hoćeš”. Dobijem ponudu kod Bogoljuba Karića, odem pre toga kod Aleksandra Tijanića da pitam šta treba da tražim, jer vi ste mali i gledate odozdo na sve. On mi kaže: “Tražiš stan, kola. Zažmuri i traži”. I ja odem, pita me Bogoljub “Šta tražiš”, objasnim da je to tri odsto od marketinga. A Bogoljub na to: “Tri odsto, ću ti dam pet”. Pomislih “Uh pet odsto, da sam toliko imala na “Pink-u” danas biste sedeli u mom studiju… Onda kada je krenulo tih pet odsto mesečno, onda je meni bilo dobro, kaže Olivera.

-Poslednja sam otišla sa te televizije i meni je portir potpisao otkaz. U ugovoru sam imala da ukoliko odem sa te televizije da moram da im vratim 100.000 evra. To nikada ne bih uradila, šišam travu BK televizije i pitam “Ljudi, ove televizije više nema, jel može neko da nas otpusti?” – šaljivo je prokomentarisala Olja u emisiji “Ivana Ivanovića”.

Sa druge strane u emisiji je hrabro odbranila seriju “Nemanjići, rađanje Kraljevine”, koju mnogi iz nedelje u nedelju u javnosti kritikuju.

-Šta fali tim “Nemanjićima”? Šta tačno nije dobro? Pošto iz emisije u emisiju primećujem da te ne valja ovo, te nije ovo u redu. Brada ovome, ili ono što je izgovorio ovaj drugi nije ok. Vidite ovako, velika je stvar da kroz neku maštu ili iluziju približite neko vreme o kojima ljudi u ovoj zemlji sve manje i manje znaju. Osnovni naš problem je što mi o našoj istoriji ne znamo ništa. Hajde da budemo poptuno pošteni, radila sam istraživanja kada smo pitali ko je osnivač Srpske Pravoslavne Crkve, devedesetšest odsto građana Srbije nije znalo da je to Sveti Sava. To je jedna priča o nama. Nismo mi tu nešto drugačiji od ostalih naroda, odbranila je Olivera projekat RTS-a.