Olivera Kovačević ne odustaje i ne posustaje: Desi se da sam kao novinar u konfrontaciji sa sagovornikom

Olivera Kovačević je već 17 meseci na poziciji glavne i odgovorne urednice Zabavnog programa RTS. Pod njenom ingerencijom su sve redakcije Zabavnog programa koje podrazumevaju muzički program, sportski, zabavne emisije, strani serijski i filmski program…

Ali, i pored svog posla kojeg ima, kao neko ko je odgovoran za zabavni program jedne velike televizije, ova uspešna novinarka i voditeljka nije odustala od svoje autorske emisije “Da, možda, ne”, koju i dalje radi sa istim žarom i entuzijazmom.

Uz sve obaveze i dalje ste autor i voditelj emisije “Da, možda ne”. * Kako sve postižete?

– Teško, ali uspevam.

Sagovornike ne štedite.

– Zastupam određene stavove, i desi se da sam kao novinar u konfrontaciji sa sagovornikom. Ne može neko da dođe i kaže dobro je što ste uradili to i to, iako je pogrešno. Ne, to što ste uradili nije dobro i to neko mora da kaže. Elementarne društvene i ljudske vrednosti se podrazumevaju. Uzimam sebi za pravo da kao novinar imam vrednosni stav, a ne da budem samo skretničar razgovora. Predsednica sam suda časti Udruženja novinara Srbije, a na tom sudu vodimo računa o tome ko se ogrešio o novinarske principe.

Koliko tu imate posla?

– Imamo malo, jer svi oni, naročito u štampanim medijima, koji se ogreše, nisu članovi nijednog udruženja. A ne možete da sudite onom ko nije vaš član. Zato sam zadovoljenje pravde i ja potražila pred pravim sudom, što nisam mislila da ću u životu uraditi. Smatram da se s novinarom ne tuži, već razgovara, ali, nažalost, nisu svi za razgovor – rekla je između otalog Olivera u intervjuu za Novosti.

Kako ste se odlučili za segment “Heroj nedelje” u emisiji? – Kada sam pravila koncepciju emisije, shvatila sam da nedostaju optimistične priče. Na početku sam strahovala da ih neće biti dovoljno, ali, srećom, moji strahovi su bili neutemeljeni. Što reče jedan moj kolega: “Hvala bogu, ima ljudi”.

Spremate se i za “Pesmu Evrovizije”?

– Sistem biranja pesme je isti kao i prošle godine. Ima mnogo dilema u vezi sa izborom numere. Na ranije konkurse javljale su se stotine autora, a veliki kompozitori retko kad žele da se takmiče. Odlučili smo da naša muzička redakcija kontaktira sa relevantnim autorima da nam pošalju pesme. Onda u skladu sa kompozicijom biramo izvođača. “Evrosong” podrazumeva čitavu logistiku, a ne samo dobru pesmu i izvođača, a naš budžet je takav kakav je. “Evrosong” je planetarni TV događaj, a prošle godine Švedska je osvojila nagradu na “Zlatnoj ruži” za prenos iz Stokholma.

Olivera Kovačević: Sreća je dočekati Novu godinu, pa ma koliko nas novih bora to koštalo Da li ste uspeli da privučete više žena da gledaju RTS? – “Ordinacija”, “Lice i potpetice”, “A sada Rada”, “Ide Mile” sve je to doprinelo da se žene više zadržavaju na našim kanalima. RTS je ove godine postigao, kada je reč o gledanosti, najbolji rezultat u poslednjih 10 godina. Moramo biti pošteni, slaba je konkurencija, a i RTS je uz racionalnije i bolje odluke, a to se najviše odnosi na domaći serijski program, doprineo povećanju gledanosti naših programa.

Da li biste se ponovo kandidovali za funkciju glavnog i odgovornog urednika Zabavnog programa?

– Dopada mi se ovo radno mesto jer je zabavni program daleko kreativniji. Mene više od vesti i debata zanima televizija, i dugo se bavim njome. Moj poziv je TV, a ne samo politička debata. Direktor RTS Dragan Bujošević je to video i ponudio mi ovo mesto. Nije mi rekao da se pokajao.