Olivera Katarina: Evropa je "baka" koju je vreme pregazilo, potrebna joj je "sveža krv" sa Balkana da je podigne

Slavna glumica i pevačica Olivera Katarina, o čijem je talentu, uspehu i lepoti svojevremno pisala i svetska štampa, održaće večeras solistički koncert u “Kombank dvorani” u Beogradu (renovirani Dom sindikata). Istinska diva svog doba pokloniće se publici u sali u kojoj je u vreme najveće popularnosti održala koncerte za pamćenje. Veruje da će tako biti i sada.

– Ljudi su me svakodnevno pitali kada ću imati koncert i zato sam odlučila da nastupim u sali koju mnogo volim i za koju me vežu lepe uspomene – kaže, za “Novosti”, Olivera Katarina, koja trenutno piše i knjigu. – Pevaću nekoliko starih zaboravljenih srpskih pesama za koje ne postoje ni radijski snimci, ali i sve svoje hitove koje publike odlično zna. Jedan blok biće posvećen ciganskim pesmama po kojima sam poznata, drugi izvornoj i komponovanoj muzici.

Kako danas gledate na vreme velike slave?

– Bez lažne skromnosti, veoma sam zadovoljna svojom karijerom. Za to je potrebno imati sreću, a ne samo dar. Retko ko doživi takvu karijeru, nije to baš lako, naročito nama sa Balkana, iz Srbije. Zna se kakav je odnos Zapada prema nama. U stvari, ovo je carsko mesto kada je o mladim talentima reč. Imamo čime da se ponosimo pred Evropom koja je uvek bila uobražena. Evropa je “baka” koju je vreme pregazilo, a i dalje misli da je mlada i zavodljiva. Potrebna joj je “sveža krv” sa Balkana da je podigne.

Sa kakvim ste se predrasudama susretali u inostranstvu?

– Bila sam neverovatno drska i prkosna, znala sam kako treba da se postavim. Ponosna sam što sam odavde i ovog roda. Znam kome pripadam, kroz šta smo sve prolazili, koliko su nas puta nepravedno napadali i koliko je staradala naša mladost. Uvek sam odlazila u inostranstvo sa ponosom i dostojanstvom: “Evo, imaćete čast da me slušate”. Da sam bila ponizna i da sam ih za nešto molila, više bi me potcenjivali. Ovako pokažu poštovanje. Nisam došla pred njih sa kompleksima, već uzdignute glave. Ovde me je to koštalo, ali tamo nije.

Vidite li na muzičkoj ili gumačkoj sceni nekog ko može da napravi karijeru poput vaše?

– Niko ne može nikog da nasledi. Svako je ličnost za sebe i krči svoj put. Ima mnogo talentovanih glumaca i pevača. Osim dara, potreban je ozbiljan rad na sebi, na ličnom obrazovanju, što ponekad nedostaje. Potrebno je obrazovanje da bi ste znali gde ste u svetu. To je kao zvezdano nebo, čovek može da se izgubi ako ne zna koja je njegova zvezda.

Da li ćete nam u knjizi otkriti nešto što još ne znamo o vama?

– Pišem svoje opservacije, utiske o životu koji nam je ponuđen, dat ili otet. Mi smo izuzetno vitalna nacija, pitam se kako bi se neki zapadnjaci ponašali da su prošli ono kroz šta smo mi prošli. Koliko su nas samo puta bombardovali. Dignemo glavu i sve iz početka. Ponosna sam na svoj narod, ali me boli nepravda koja toliko traje. To baš ne mogu da im oprostim. Ljudima se čini da sve znaju o meni, a opet sam im tajna. Politika je otrov za umetnost svuda u svetu, ne samo kod nas. Treba pustiti umetnike da “luduju” onako kako osećaju, oni su božja deca. Pa neka pričaju nekad i protiv, nije bitno, neće to skinuti nikog sa trona.