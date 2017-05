Olivera i Đorđe Balašević su ovako rekli “da” pre 36 godina

Davne 1981. godine, sedmog maja, skromno i samo sa kumovima, pred matičarem su rekli sudbonosno “da”, Olivera i Đorđe Balašević.

Mlada je bila u belom, a mladoženja u farmerkama i patikam, onako, kako to samo on ume. Olivera se prisetila tog dana i otkrila kako je sve izgledalo:

– Kasnili smo na sopstveno venčanje… Tada je Jovana već bila rođena, kada smo se venčali, i ja sam zbog albuma za devojčicu i slike želela da budem u belom, mislim da je to san svake devojke, a Đole je bio neposredniji, on je imao farmerke i prsluk, patike naravno i stavio je bedž – Mapete.

I pristali ste tako da se venčate?

– Zašto da ne? Pa to je on, na sve drugo ne bih pristala!

Olivera kaže da iako je venčanje bilo skromno, ona ne žali ni za čim.

– Svadba je bila skromna, upriličena u četvrtak 7. maja 1981. godine, s obzirom na to da je Đorđu umrla majka. Kumovi su bili Biljana Krstić i Josip Boček, koje je Đole „prevario“ rekavši da treba da snimaju neku emisiju na televiziji i da obavezno ponesu lične karte. Ja sam imala užasnu tremu, a Đorđe je pravio viceve čak i na sopstvenoj svadbi. Kada su se otvorila vrata kod matičara i začuli se zvuci „Svadbenog marša“, dočekali su nas matičar i njegova asistentkinja sa lentama, a Đole je to morao da prokomentariše: „Oho – vidi Mis i prva pratilja!“



Kad su pitali da li neko ima nešto da prijavi, on je matičaru pružio ključeve od automobila i rekao da nešto nije u redu sa ler-gasom, auspuh nešto ne radi dobro…

I tako smo se mi „legalizovali“. – otkrila je Olivera Balašević.

Sećanja i uspomene su ono što nam ostaje za sva vremena. Kuma Bilja Krstić se lepim sećanjima raduje jer joj vreme u kome živimo čini lepšim.

– Volim da se vraćam u prošlost i prisetim godina koje su iza mene, da uverim sebe da je bilo i bolje i gore, ali da više pamtim ono lepše. Veseli me podsećanje na bezbrižno vreme iz rane mladosti i druženje sa ljudima koji su na svoj način obogatili i sebe i mene…

Bilja se seća kako je krenula priča sa šarmantnim Đoletom i kako je došlo do toga da njemu i Oliveri bude kuma na venčanju.

– Krajem sedamdesetih naš eminentni rok kritičar Peca Popović došao je na ideju da sa Borom Đorđevićem pređem u Balaševićev Rani mraz. Ali, Bora ubrzo napušta grupu i osniva Riblju čorbu, a ja ostajem sa Đoletom. Dugo smo bili predstavljani kao Đorđe Balašević i grupa Rani mraz, a to sam bila ja … To je period u kome sam zaista puno radila, imala koncerte od Kopra do Bara, finansijski odlično prolazila i uživala u Đoletovim beskrajno duhovitim pričama kako na koncertima tako i u privatnom druženju.

Naše prijateljstvo krunisano je kumstvom. Đole je samo javio Bočeku i meni da ponesemo lične karte i dođemo u Novi Sad na neko snimanje, što je bilo potpuno u njegovom stilu. – objasnila je Biljana Krstić.