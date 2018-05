Oliver Mlakar uživa u penzionerskim danima: Živim na selu, u prirodi, predivno mi je

Nenadmašni televizijski voditelj Oliver Mlakar (82) se penzionisao pre punih 16 godina, ali i dalje živi punim plućima, samo van gradske vreve…

Šta od tada radi, nedostaje li mu televizija i kako najradije provodi vreme ispričao je za tportal.

– Ništa mi ne fali, veoma sam srećan – započinje sa smeškom 82-godišnji Oliver, a onda dodaje:

– Živim na selu, u prirodi, predivno mi je i mislim da sam odabrao sajno mesto za život posle Zagreba.

Legendarni voditelj posle odlaska u penziju se preselio sa suprugom u okolinu Samobora i prepustio se čarima života van užurbanosti, gužvi i gradske vreve.

– Iako i život na selu zna da bude donekle dinamičan. Naime, imam male pse, šnaucere s kojima često odlazim na izložbe. Ponekad to bude i po Evropi, supruga i ja sednemo u automobil i odemo na primer do Dortmunda. Veoma nas sve to veseli i to nas održava mladima – objašnjava nadalje Mlakar.