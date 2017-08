Oliver Dragojević: Osećam se dobro, verujem u pozitivan ishod

Vest da je jednom od najpopularnijih kantautora bivše Jugoslavije, hrvatskom pevaču Oliveru Dragojeviću ugroženo zdravlje odjeknula je Hrvatskom i regionom. Muzičar je potvrdio da ima zdravstvenih problema ali i istakao da se oseća dobro i da veruje u pozitivan ishod.

– Dobro sam, evo me s familijom u Veloj Luci, gledam more… Kako neću da budem dobro kad je tako?! Dobro se osećam, još sam na pregledima. Sad ću tek da vidim gde to vodi, kuda, šta, koja terapija… Ma dobro, treba odraditi te rutinske predglede. Kako se ono kaže, don’t give up (“ne odustaj”). Eto ga, tako napišite – rekao je za “Slobodnu Dalmaciju” pevač.