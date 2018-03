Oliveru Dragojeviću nagrada za životno delo: Bilo bi lepo da prisustvujem dodeli, ali terapije su me oslabile





Hrvatski pevač Oliver Dragojević jedan je od dobitnika nagrade “Porin”. Ipak, zbog bolesti neće moći da ode i preuzme nagradu.



– Biilo bi lepo da sam onde, znam i da ljudi to žele, ali mislim da bi mi u ovoj fazi oporavka to bilo malo previše. Slab sam na nogama. Sve je to normalno u ovoj fazi, terapije su me oslabile – rekao je pevač za “24sata.hr” koji se odmara u svom domu u Splitu.

Dragojević nedavno saznao da će mu uručiti “Porin”, nagradu za životno delo, a čak je i planirao da ode na dodelu i preuzme nagradu.

Legandarnom pevaču je prošlog leta otkriven tumor na plućima. Od tada je prošao nekoliko ciklusa hemoterapije, a kako sam tvrdi, sad su mu nalazi uredni. Dobro raspoloženje i optimizam ni u jednom trenutku ga, uprkos dijagnozi, nisu napustili.