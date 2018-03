Oliver Dragojević: Bolje sam, ali nije to kao pre, fali mi snage

Splitski pevač Oliver Dragojević (70) iduće nedelje primiće nagradu Porin za životno delo. Iako na dodeli u Splitu neće nastupati, doći će po svoju 31. nagradu.

– Jeste, velika je to čast, ali s druge strane povezano je sa starošću pa i nije za pohvaliti se – kaže kroz smeh Oliver.

Omiljeni muzičar se već nekoliko meseci bori s karcinomom pluća, a pošto je prošao kroz kritičnu fazu krajem prošle godine, sad se oseća bolje.

– Da, bolje sam, ali nije to kao pre. Fali mi snage i nisam u pravoj kondiciji i u stanju kakvom sam bio pre. Treba to izdržati. Lečenje dosta dugo traje i zahteva strpljenje, poslušnost i disciplinu, to je možda ono najteže – rekao je Oliver.

Što se tiče psihičkog zdravlja, Dragojević kaže kako se oseća “kao i svaki bolesnik koji se bori”.

Rekao je i kako će mu biti lakše kad završi hemioterapiju, a očekuju ga još dva ciklusa, što znači još dva do tri meseca.