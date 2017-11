Oliver Dragojević 70. rođendan slavi koncertom: Kad nas više ne bude, te pesme će se i dalje pevati

Oliver Dragojević je na pres konferenciji najavio da će svoj 70. rođendan proslaviti koncertom u Spaladium Areni u Splitu 15. decembra ove godine.

– Ja ko ja, družim se čitav život sa talent ljudima… Ovaj put će to biti sa dragim gostima i pevački aktivnom publikom. Čini mi se da će biti lepo, to je 70 godina navršenih, veselim se! A pesama će biti, mi dodamo jednu pa oduzmemo dve i na kraju opet dodamo tri, pa smo na kraju na 28 pesama – rekao je Oliver.

– Biće mi drago što ćete biti tamo. Čini mi se da bi moglo biti lepo, i čekam taj dan. 70 godina. Kad sam bio 20 godina star, to mi je zvučalo nezamislivo. A sada se to ostvaruje… – kazao je Oliver Dragojević.

Na pitanje koliko će koncert trajati odgovorio je:

– Sinoć smo mi malo gledali repertoar, i stalno nam je falila jedna pesma i na kraju smo došli do njih 28. Nismo stali i nećemo ni stat. Još ćemo trebati neke da izbacimo. To će biti teško. Al veseli me jer znam kad nas više nikog ovde ne bude, baš nikog – te pesme će se i dalje pevati. I to me veseli…

Na koncertu će nastupati Zagrebačka filharmonija, hor Izvor, Tedi Spalato, Gibonni, Dupini i Stjepan Hauser.