Olga Odanović: Ne shvatamo koliko je važno da svaki dan iz sebe izvučemo radost i osmeh

Prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, glumica Olga Odanović otkriva koliko je zadovoljna sa onim što joj je život dao, ali govori i o periodu kada je imala probleme sa zdravljem.

– Imala sam neke zdravstvene tegobe i ponašala sam se vrlo hrabro i razumno u tom trenutku. Imala sam čak i intervenciju, ali to je sve prošlo i hvala Bogu, sad je sve u redu. U tim trenucima vi sa sobom morate da pređete na „ti“. Ne treba izgovarati da je to problem, jer čim postavite tako stvari, vi ćete stvarno biti u problemu. Sve ide iz glave i ljudi ne shvataju koliko je važno da svaki dan iz sebe izvučete radost i izmamite osmeh. Stalno se zahvaljujem i ujutru i uveče jer sam zahvalna na svemu što mi je dato. Nisam materijalista, nikada me u životu nisu interesovale materijalne stvari. Kada tako razmišljate i u stanju ste da svojom voljom i pameću vratite sebi radost, vedrinu i motiv – vi ste pobedili i uvek ćete pobeđivati – objasnila je Olga za portal “Ženske tajne”.

Ona je istakla kako su joj godine donele zrelost i iskustvo kako da na pravi način reaguje u određenim situacijama.

– U mladosti sam bila vrlo eksplozivna. Često sam impulsivno reagovala na mnoge stvari. Međutim, kako sam sticala iskustvo, zrelost i godine, sve sam postajala mirnija. Sada me više ne nerviraju neke besmislene stvari. No, u tome je i sve vreme i bio trik – shvatiti šta je besmisleno, a šta nije. Moram da kažem sa ovim iskustvom i godinama ne dozvoljavam da me bilo šta poremeti i izvede iz takta. Ne znam šta bi trebalo da se desi da poludim ili da odreagujem onako kako nije primereno. To sebi više ne dozvoljavam –zaključila je Olga za”Ženske tajne”.