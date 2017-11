Olga Odanović: Jedva čekam da dobijem unuče

Prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu Olga Odanović posle nagrade „Žanka Stokić“ dobila je priznanje „Raša Plaović“. Na jučerašnju dodelu umalo da ne dođe jer je ostala zarobljena na aerodromu u Frankfurtu.

-Budna sam već više od 30 sati. Izgubili su mi i kofer. Umorna sam. Baš sam na aerodromu s testerima za parfeme uzela da mutim kafu. Nikad više neću ići na turneju. Nije to više za mene, svaki put to kažem kad dođemo s nekog dalekog putovanja. Međutim, za tri dana prođe me umor i opet bih putovala,kaže Olga, koja otkriva da je njen put trajao dva dana.

Mira Banjac kaže da bi sve nagrade zamenila za jedno unuče. -Jedva čekam da dobijem unuče. Mira je u pravu. Pozorište je zasad moja najveća ljubav”, objasnila je Olga, koja ima ćerku Lenku i sina Jakova.

Supruga glumca Dragana Petrovića Peleta smatra da je ovo bila njena godina.

-U našem poslu morate da imate sreće. Velike nagrade su mi došle i počela sam da presabiram u sebi da li je moguće da sam baš ja dobila „Žanku“, „Ljubinku Bobić“ i „Rašu“ jer ima mnogo mojih kolega koji ih zaslužuju, kaže glumica.

Ona je zahvaljujući saradnji s dva mlada reditelja konačno vratila veru u pozorište.

– „Carstvo nebesko“ Jerneja Lorencija bilo je za mene neko novo iskustvo. Nisam bila u prilici da radim na taj način za ovih 30 godina otkako se bavim glumom. Pod stare dane sam naučila nešto novo, a i Igor Vuk Torbica mi je dao Matrionu u Tolstojevom „Carstvu mraka“. Upustila sam se u teme zla i neke tamne strane u čoveku i šta nas tera da činimo zlodela. To je daleko od mene kao Olge privatno ističe glumica i dodaje:

-Igram se na sceni s radošću. Moja najveća radost gluma konačno se isplatila. Puni su mi i duša i srce. Uradili smo nešto dobro. Nagradu delim sa svojim kolegama s kojima igram. Bez partnera ne bi bilo ni „Raše“.

Olgi je popularnost donela ulogu u seriji „Selo gori, a baba se češlja“.

-Trudim se da imam strpljenja prema ljudima koji me sretnu na ulici. A posebno se radujem kad ih vidim u pozorištu. TV prati tri miliona ljudi, ali u pozorište dolazi mali broj njih. Narodno je broj jedan u gradu. Zahvaljujući novom direktoru Drame Željku Hubaču.