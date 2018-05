Okružen ljubavlju: Kako je Novak proslavio 31. rođendan (foto)

Naš najbolji teniser Novak Đoković danas je napunio 31. godinu , a prvu rođendansku čestitku na društvenim mrežama dobio je od supruge Jelene.

A post shared by Jelena Djokovic (@jelenadjokovicndf) on May 22, 2018 at 2:24am PDT



– Čitav dan pevušim pesmu “Heaven” od Brajana Adamsa i sva se naježim kada krenu reči i krenem da razmišljam o “našim mladalačkim danima, postojali smo samo ti i ja… bili smo mladi, ludi i slobodni… Samo jednom u životu pronađeš nekoga ko će okrenuti tvoj svet naglavačke, razveseliti te kada si potišten… Ništa ne može da promeni ono što mi značiš. Imam štošta još da kažem, ali sada me samo zagrli, jer će naša ljubav osvetliti put…” – citirala je Jelena reči pesme Brajana Adamsa.

Novaku su rođendan čestitali i ljuti protivnici sa terena: Rodžer Federer, Rafael Nadal, Aleksandar Zverev kao i brojni fanovi širom sveta.

Happy Birthday to the one and only @DjokerNole! 😊🎉

‘Amazing’, ‘elastic’, ‘unbeatable’ – how would you describe him in one word? 🤔 pic.twitter.com/Xfd36ml0Cr

— Tennis TV (@TennisTV) May 22, 2018