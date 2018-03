Ognjen Amidžić: Teško je biti muž bilo koje lepe žene, ali ja sam veliki srećnik

Voditelj Ognjen Amidžić već godinama uživa u braku sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom, sa kojom ima sina Matiju.



–Sigurno je da sam imao više sreće, nego pameti. Ona je neko ko stoji obema nogama čvrsto na zemlji, jaka je i sve što nose posao i život odlično razume. Teško je biti muž bilo koje lepe žene, ali ja sam veliki srećnik, jer Danijela nije osoba koja će ikada dati povoda za ljubomorne scene– rekao je on za “Alo” i dodao kako bi srećan kada bi proširili porodicu. A posebno bi ga radovala da njegov četvorogodišnji sin dobije sestru.

–Što više dece, to bolje, bio bih srećan da se to desi. Budući da je Matija sve što je mogao povukao na majku, red je da dobijem devojčicu koja će biti lepotica na tatu, pa da ja, kao moja supruga, imam svog klona– rekao je on u svom stilu.