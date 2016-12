Ognjen Amidžić o svom prijatelju Marinku Madžgalju: Voleli su ga najrazličitiji ljudi

Ognjen Amidžić je gostujući u emisiji “Premijera” podsetio na svog prijatelja Marinka Madžgalja.

– Marinko i ja smo pričali da uradimo nešto, da se zezamo, pa smo se dogovorili smo se kako ćemo se zvati i kako ćemo izgledali. Nikakvu drugu ideju nismo imali, već samo trip da desetoro ljudi dođe na nastup. I eto… – podsetio je Ognjen na dane koje je sa Marinkom proveo u bendu “Flamingosi”.

On je objasnio i zbog čega je morao da uradi specijalno izdanje “Amidži šou” koje je posvetio Marinku.

– To mi je bila najteža emisija i bilo bi suludo da se nisam oglasio na neki način. Sve što sam ikada želeo da kažem, rekao sam tada. Marinko je stvarno bio specifičan, to se moglo videti i po tome kakve je on to ljude sve okupio. Voleli su ga najrazličitiji ljudi. Prošla sezona mi je jako teško pala, kao i trenutak kada sam saznao da je teško bolestan. Od jula 2015. godine sam nosio neku težinu koja mi je sve što radim pretvarala u besmisao, nije mi uopšte bilo do zezanja – rekao je Ognjen.