Ognjen Amidžić: Majci sam obećao da se neću baviti informativom

Ognjen Amidžić je više od 15 godina jedno od najprepoznatljivjih TV lica.

U novinarstvu je nešto duže, a bolje smo ga upoznali kroz emisiju “Balkan net”, nesvakidašnji jutarnji program Pinka koji se istovremeno emitovao iz nekoliko studija sa prostora bivše Jugoslavije.

Već devet sezona Ognjen je autor i voditelj veoma gledane emisije “Amidži šou”.

Njegova velika ljubav je muzika, a u prilog tome govori i podatak da kada njegovo ime unesete u pretragu na “Vikipediji” tamo prvo piše da je muzičar, pa tek onda TV lice.

U emisiji često postavljate pitanja koja drugi neće ili ne smeju da postave. Zašto?

– Pre svega pitam ono što me zanima. Trudim se da to bude dvosmerna komunikacija. Pratim mnogo toga, informisan sam i onda sve to lepo upakujemo u `Amidži šou`. Menjam se u svakoj sezoni, jer kako sam već rekao, zbog malog tržišta u gostima su mi bile skoro sve zvezde iz regiona, pitao sam ih već mnogo toga, pa je cilj da se u novim izdanjima ne ponavljam. U poslednje vreme želim da svoje goste predstavim iz nekog drugačijeg ugla, a ne samo kroz ono čime se oni bave. Naravno, ispoštujemo profesiju gosta, ali moramo da se dovijamo kako bismo bili interesantni – rekao je na početku razgovora za Novosti.

Na televiziji ste već više od deceniju i po, i to u zabavi, da li vas je ikada privlačila informativa?

– Moj otac je bio novinar RTS u Informativnoj redakciji, tako da sam od rođenja živeo sa tim. Nagledao sam se i naslušao njegovih priloga. Bilo je to još u ono strogo, veoma ozbiljno televizijsko vreme, kada si jedva mogao da dobiješ 30 sekundi u `Beogradskoj hronici` ili `Srbiji danas`. On je prvo pisao prilog, pa ga onda čitao naglas deset puta, merio vreme, korigovao, pa tek onda diktirao. Zatim smo gledali prilog na TV, a onda ponovo na VHS. Tako je proveravao da li nešto treba da doradi za naredni izveštaj. U osnovnoj školi sam već uveliko znao da napišem vest i reportažu. Ali obećao sam majci da se neću baviti informativom.

Koji gosti su vama bili najinteresantniji?

– Kroz ovih devet sezona prošlo je mnogo njih. Ne mogu da ne spomenem naše najveće zvezde Čolu, Cecu, Natašu Bekvalac, Seku Aleksić i mnoge druge. To su ljudi koji razumeju šou-biznis i sa njima je stvarno divno raditi. Ima i mnogo glumaca koji su me oduševili, kao što su Srđan Žika Todorović, Nele Karajlić, Vuk Kostić, o Andriji Miloševiću i Milanu Kaliniću da ne govorim. Voleo bih i kada bi glumice kod nas bile otvorenije, jer sam siguran da onda starlete nikoga ne bi interesovale. Glumice su nam lepe, obrazovane i imaju šta da kažu.

Da li postoji neki rijaliti u kojem biste učestvovali?

– Ako je to nešto poput onoga što smo kod nas imali priliku da gledamo, onda sigurno ne. Ali ako bi neko smislio nešto zaista dobro, onda bih razmislio. Do tada ću se držati po strani. Bio sam deo `Farme` kao voditelj, ali tu moja uloga uopšte nije bitna, na učesnicima je bilo svetlo reflektora.