Odbegla mlada: Ana ostavila Bastijana u Beogradu i otišla u toplije krajeve

Ana Ivanović je boravila u Beogradu sa svojim suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, i dok se njemu grad izuzetno dopao, Ana nije bila spremna na zimsko vreme u oktobru, te je smislila “plan za bekstvo od zime”.

Naša lepa teniserka je na Tviteru upitala svoje pratioce, da li mogu da joj preporuče neko fino mesto za putovanje u Evropi, ali takvo gde je još uvek sunčano i toplo:

Can anyone recommend a great destination in Europe where I can still enjoy a bit sun?! #NotReadyForWinter

Ponude i predlozi su stigli, Ana je birala, izabrala i spakovala kofere “pobegavši” od zime u Beogradu, ostavljajući Bastijana sa svojom porodicom da se zabavlja i uživa.

Istog dana je postavila i fotografiju, zahvalivši se svima na predlozima i poručivši da je ipak pronašla malo sunca i da je uspela da pobegne od hladnoće… Ali, nije otkrila gde se nalazi!

Thank you for all your travel recommendations. I managed to escape the cold for a bit! 😘😊😎 pic.twitter.com/kvCfb8THcb

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) October 18, 2016