O ciljevima, emotivnom statusu, odrastanju uz slavnu mamu: Anastasija Ražnatović, tinejdžerka koja intrigira

Dok se većina javnih ličnosti trudi da stekne što veću popularnost, Anastasija Ražnatović dobila ju je rođenjem. Odrastajući uz folk divu Cecu Ražnatović, od najranijih dana je bila pred očima javnosti i gostovala u najgledanijim televizijskim emisijama, a pažnju medija nastavlja da privlači i danas. Atraktivna osamnaestogodišnjakinja rado je viđen gost na svim prestoničkim dešavanjima, a o njoj se svakog dana može pročitati i po nekoliko novih vesti. Mada je navikla na “život pod lupom”, zgodna tinejdžerka tvrdi da su se stvari poslednjih meseci otrgle kontroli, te je odlučila da više ne odgovara na pitanja koja se tiču njene intime. Iz tog razloga njena veza sa jednim od naših najboljih košarkaša Milošem Teodosićem, koji trenutno igra za moskovski “CSKA”, ostaje pod velom tajne, ali nam je iskreno odgovorila na sva pitanja o njenoj majci, životnim stavovima i najvećoj dilemi koju ima kao i njeni vršnjaci, a tiče se odabira buduće profesije.

Nedavno ste se pojavili u editorijalu u američkom magazinu Gladys, kako je došlo do saradnje?

– Potpuno spontano. Fotograf Đorđe Bukvić, koji godinama sarađuje sa stranim časopisima, stupio je u kontakt sa ljudima iz magazina Gladys. Oni su bili zainteresovani za saradnju sa mnom, koju smo, na moje zadovoljstvo, uspešno ostvarili.

U poslednje vreme sve češće vas angažuju kao promo-lice mnogih brendova, da li vam prija ta vrsta poslova?

– Kao što sam mnogo puta pomenula, moda me je uvek interesovala i u tome sam želela da se oprobam. Naravno da sam presrećna što sam imala prilike da tu svoju želju i ostvarim i za mene je to jedno fantastično iskustvo.

Jeste li nekada razmišljali o karijeri modela s obzirom na to da imate sve predispozicije za taj posao?

– Jesam pomišljala, međutim, još studiram i još nisam donela konačnu odluku kojom ću se profesijom baviti. Pri donošenju takve odluke trudim se da budem izrazito pažljiva jer smatram da je najveći blagoslov kada radite ono što volite i u čemu ste dobri. Na taj način posao više ne predstavlja obavezu, već uživanje i zabavu. Upravo to je i moj cilj, i iz tog razloga ne žurim sa donošenjem tako važne odluke.

Zbog prirode posla vaše majke odrasli ste, na neki način, pred očima javnosti, jeste li nekada osetili teret slave ili uživate u pažnji javnosti?

– To je nešto, kao što ste i sami rekli, sa čime sam rođena. Meni nije pružen izbor hoću li se ili neću pojavljivati u javnosti. Još se nisam ostvarila u poslu da bih mogla da kažem da je ta pažnja stečena mojom zaslugom. Jednostavno, to je posledica uspeha moje majke. Moja majka i tetka oduvek su nas obasipale ljubavlju i trudile se da Veljko i ja imamo normalno i bezbrižno detinjstvo, i zaista su uspele u tome. To je period mog života koga se rado sećam. Ne mogu da kažem da je prisutnost u javnosti za mene bilo nešto opterećujuće ili da mi je smetalo, zato što je to tako od kada znam za sebe. Međutim, u poslednje vreme stvari su izmakle kontroli, pojedini mediji previše pišu o mom privatnom životu, a od tih napisa malo šta je istina.

Zahvaljujući nespornoj harizmi, neminovno privlačite pažnju medija gde god da se pojavite, prija li vam popularnost?

– Pre svega hvala na komplimentu. Ne mogu da kažem da mi pažnja javnosti ne prija, smatram da je to privilegija koju sam ja dobila svojim rođenjem, a koju tek treba da zaslužim kroz svoj budući posao i uspeh.

Vaša majka nedavno je najavila da ćete uskoro snimiti svoj prvi singl, jeste li već krenuli u potragu za pesmom i koliko vam je bitno Cecino mišljenje u tom izboru?

– To je mamina ideja, a ja za sada samo istražujem opcije s obzirom na to da smatram da bilo koja profesija, ukoliko želite da budete uspešni, iziskuje mnogo rada i posvećenosti, što ću ja moći da pružim tek kada završim fakultet. Moja mama i ja imamo veoma blizak odnos i veoma mi je bitno njeno mišljenje, ne samo što se tiče muzike, već i mnogih drugih stvari, dok i ona često mene pita za mišljenje i vrlo uvažava ono što kažem.

Vidite li sebe u budućnosti kao pevačicu i koji mužički žanr najviše volite?

– Nikad ne reci nikad. Nemam konkretno omiljeni žanr, ono što je dobro uvek se izdvaja i čuje, bilo da je to rok, pop ili narodna muzika.

Javnost već sada od vas očekuje da dostignete, pa i prevaziđete majkinu slavu, hoće li to biti pretežak zadatak?

– Moja majka je i brata i mene uvek učila da budemo ličnosti za sebe. Njena slava me ne opterećuje, niti imam potrebu da se merim sa njom. Ona je postigla uspeh kakav je malo ko postigao, a ja ću graditi svoj put i truditi se da budem uspešna.

Kakav je vaš odnos sa majkom? Jeste li kao dobre drugarice ili ona ipak ima autoritet?

– I jedno i drugo. Imamo odnos pun poverenja i razumevanja, i znam da mogu da joj se obratim koji god problem da imam. Šalimo se, smejemo, i zaista nam je lepo kada provodimo vreme zajedno. Međutim, daleko od toga da ona nema autoritet. Ipak, zna se ko je roditelj, a ko dete. Ona svoj autoritet nije gradila strahovladom, već je u našoj kući uvek vladala demokratija.

Koliko vam je bitno njeno mišljenje prilikom donošenja odluka i imate li potpuno otvoren odnos?

– Uvek se konsultujem sa njom kada god treba nešto bitno da odlučim, ali nikada mi nije nametala svoje mišljenje, već mi samo daje dobronamerne savete. Veoma sam srećna što imamo maksimalno otvoren odnos i što mogu sve da joj kažem.

Poslednjih nedelja mnogo se priča o vašoj novoj emotivnoj vezi, zbog čega ste odlučili da više ne pričate o emotivnom životu? Da li je razlog tome loše iskustvo?

– Razlog nije loše iskustvo, već previše pompeznih i većinom neistinitih napisa koji se tiču stvari koje su pre svega moja intima i volela bih da tako ostane.

Šta najviše cenite kod suprotnog pola?

– Kod muškarca mi je najbitnije da je siguran u sebe, duhovit i pažljiv. Najvažniji su mi neki osnovni ljudski kvaliteti, kao što su poštenje i iskrenost.

Kakvi ste kada se zaljubite?

– Kao svakoga, i mene ljubav pokreće. Mislim da, kada ste emotivno ispunjeni, sve radite sa mnogo više elana.

Jeste li se nekada susretali sa ljubomorom vršnjaka zbog popularnosti koju imate?

– Oko sebe imam uzak krug prijatelja koji godinama super funkcioniše i sigurna sam da tu nema ljubomore. Ono sa čime se najviše susrećem su predrasude okoline. Nebrojeno puta su mi ljudi rekli da su imali potpuno pogrešnu sliku o meni na osnovu medija, a da sam zapravo sasvim normalna devojka, što mi je uvek drago da čujem.

Javljaju li vam se često devojčice na društvenim mrežama i kakve komentare uglavnom dobijate?

– Često mi pišu i vrlo mi imponuje što prate šta radim, kako se oblačim i što me podržavaju. Naravno, to nosi i određenu vrstu odgovornosti. Trudim se da prema svakom budem ljubazna i da odgovorim na što više poruka.

Kako vidite sebe u budućnosti, koji su vaši ciljevi?

– Sebe vidim pre svega kao srećnu i ostvarenu ženu na svim poljima, što je ujedno moj cilj.