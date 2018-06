Novi atraktivni par: Dragana Džajić u vezi sa bratom Ane Ivanović?

O privatnom životu Dragane Džajić ne zna se mnogo, ali to ne znači da je atraktivna naslednica fudbalske legende Dragana Džajića sama. Naime, kako prenose domaći mediji, dvadesetšestogodišnjakinja je odskora u vezi sa svojim vršnjakom Milošem Ivanovićem, rođenim bratom slavne teniserke Ane Ivanović!

Dragana i Miloš sreli su se pre nekoliko meseci i među njima su odmah sevnule varnice, a pošto su u tom trenutku oboje bili slobodni, nije bilo prepreka da uđu u vezu.

– Bila je to ljubav na prvi pogled! Oboje su već neko vreme bili sami, a on je pre toga raskinuo dugu vezu. Njih dvoje imaju dosta zajedničkih poznanika u Beogradu, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će se upoznati. Čim se to dogodilo, rodile su se međusobne simpatije. Nakon što su popričali, Miloš je pozvao Draganu da izađu kako bi se malo bolje upoznali, i tako je sve počelo – za “Kurir” otkriva izvor blizak mladom paru i dodaje da u njihovoj vezi za sada sve ide prilično glatko.

– Njih dvoje su jako slični i dele mnoga interesovanja. Osim što su istih godina, vole istu muziku, filmove, oboje su dosta proputovali i živeli u različitim delovima sveta, tako da odlično razumeju jedno drugo. Takođe, oboje su iz poznatih porodica i svesni su koliko može da bude naporan pritisak javnosti, i zato su se već na početku dogovorili da vezu neće eksponirati u medijima i na društvenim mrežama. Ni jedno ni drugo nemaju motiva niti vole da se promovišu na taj način, već žele da uživaju u privatnosti, pogotovo što je njihova ljubav tek počela. U tome ih podržavaju i roditelji, kao i sestre. Draganina sestra Sanja oduševljena je Milošem, a i Ana Ivanović ima veoma lepo mišljenje o Dragani – kaže izvor.

Prema njegovim rečima, Draganu i Miloša spojilo je i to što su oboje veoma vredni i ambiciozni i ne žele da se oslanjaju samo na ono što su stvorile njihove porodice, već sami rade i zarađuju.

– Dragana je dosta uložila u svoje obrazovanje, što i ne čudi pošto joj je majka poznata pravnica. Završila je Fakultet organizacionih nauka i magistrirala u Monte Karlu, a trenutno je zaposlena u kompaniji “Cepter”. Pored toga, oprobala se i u manekenstvu i modnom dizajnu. I Miloš je veoma preduzimljiv, pa je u Beogradu otvorio radnju koja se bavi prodajom košulja po meri, a ima i voćnjak. Ni jedno ni drugo nisu razmaženi, i sva je prilika da će njihova veza potrajati – zaključuje izvor, dok ne želi da daje komentare na ovu temu.

Sudeći po tome da je Džajićeva izjavila da ju je veoma teško zavesti, izgleda da se mladi Ivanović i te kako potrudio oko nje. Naime, Dragana tvrdi da je veoma zahtevna kada su muškarci u pitanju.

– Nikad nisam površno gledala na stvari, niti me je mogao privući neko zbog lepih očiju ili mišićavog tela. Moj otac obožava moju majku, kao i ona njega. On je veliki džentlmen i veoma miran čovek. Volela bih da i ja imam takav odnos sa emotivnim partnerom. Smatram da je najbitnije da pored sebe imate nekog ko će vas razumeti. To je zaista možda i najbitnija stvar u jednom odnosu, da vas poštuje, razume i prihvati onakvu kakva jeste. Mene je teško zavesti, skoro nemoguće.Save Ali, ako se to desi i kad se zaljubim, zaista sam, koliko god mogu, posvećena svom partneru. I samo u njega gledam jer je za mene poseban – rekla je svojevremeno Dragana.