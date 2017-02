Novak obožava Mariju Šarapovu: Ona je divan prijatelj, nadam se da će opet biti najbolja na svetu!

Novak Đoković je prilično oduševio ruske medije stavom o Mariji Šarapovoj, koja bi uskoro trebalo da se vrati tenisu posle suspenzije zbog korišćenja nedozvoljene supstance meldonijum.

Podsetimo, Ruskinja je bila prva igračica sveta i u karijeri je do sada osvojila 35 titula. Poslednji put je igrala na Australijan openu 2015. kada je stigla do četvrtfinala u kojem je izgubila od Serene Vilijams sa 6:4, 6:1. Nedugo zatim je suspendovana. On je potom istakla da sporni meldonijum pomaže u problemima sa srcem i da ga je uzimala punih deset godina, kao i da je njena greška što nije proverila da je spomenuti lek zabranjen od početka 2015.

Upitan šta misli o “Maši”, Đoković joj je pružio podršku:

– Mi smo se uvek odlično slagali. Ona je divan prijatelj, beskonačno je uvažavam. To je ličnost, sportiskinja, koja se konstantno usavršava. Žao mi je bilo zbog onoga što joj se desilo. Marija nije nastupala na turnirima više od godinu dana, video sam je u međuvremenu nekoliko puta i primetio da je dobro, da je nasmejana. Ona se vraća tenisu u aprilu i raduje me što se taj trenutak približio. Želim joj sve najbolje i nadam se da će Marija ponovo postati prva teniserka sveta, jer to i zaslužuje – rekao je Đoković za “Sve o meču”, prenosi BlicSport.