Novak menja prioritete: Prvo mesto u tenisu mi više nije cilj



Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je da je “promenio prioritet”, da prvo mesto na ATP listi to više nije i da sada želi da uživa na terenu.

– To ne znači da neću činiti sve da dam doprinos ovom sportu, ali ne želim da igram tenis samo da bih osvajao titule – rekao je Novak koji se trenutno nalazi na odmoru u Beogradu.

Kako je objasnio, njegova sadašnja želja je da uživa na terenu, kako na treninzima, tako i na mečevima i ponovio da posle osvajanaj Rolan Garosa to više nije bio slučaj.

– Ne želim da mislim, ni da se opterećujem brojem jedan i titulama. Ako dođu, oberučke ću ih prihvatiti. Sada sam na ‘aktivnom’ odmoru. Za sada je plan takav, a sledeća stanica jeste Šangaj (Masters). I dalje postoji ‘mikro’ povreda, ali ona nije takva da može da bude dugoročni problem. Veoma sam blizu maksimuma, ali mi spomenuta povreda i dalje utiče na servis – rekao je Novak.

Kako je rekao, ključni čovek u njegovoj psihološkoj stabilnosti u prethodnom periodu bio je trener Boris Beker, najavivši razgovore s Nemcem oko produžetka saradnje.

– On je najviše doprineo psihološki, ono što proživljavam, on je veliki deo toga. Razgovaraćemo o nastavku saradnje… Posle Rolan Garosa sam stavio preveliki pritisak na sebe i to mi se nije svidelo. Oduvek uživam u tenisu van turnira, dok je na samim takmičenjima situacija drugačija poslednjih meseci – osećam ‘teret i pritisak’ priče o istoriji – rekao je Novak.

Podsetimo, Novak je otkazao učešće na velikom turniru u Pekingu na kome do sada nije izgubio ni jedan meč.