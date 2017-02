Novak i Jelena su vrištali od sreće jer im je oduvek bila želja da imaju dvoje dece!

Povezane vesti



Jelena Đoković je u drugom mesecu trudnoće i u avgustu bi sa Novakom Đokovićem trebalo da dobije drugo dete, a njihova sreća je neizmerna jer je to ono što su oduvek želeli – da Stefan dobije brata ili sestru!

– Jelena je početkom godine posumnjala da je u drugom stanju pa je odlučila da poseti doktora koji joj je potvrdio srećne vesti. Supruga jednog od najboljih tenisera na svetu nije mogla da sačeka da dođe kući i da Novaku saopšti lepe vesti već ga je istog trenutka pozvala i sa njim podelila najradosnije vesti. Njih dvoje su, bukvalno, vrištali od sreće jer im je oduvek bila velika želja da imaju dvoje dece – otkriva za “Blic” izvor blizak paru.

Upravo zbog rane trudnoće, Jelena Đoković nije bila u prilici da zajedno sa Novakom poseti Srbiju prethodne nedelje.

– Zbog određenih rizika Jelena ne može da putuje, već vreme mora da provede kod kuće kako bi sve prošlo bez bilo kakvih problema. Doktori su naložili da konstantno mora da miruje, jer ulazi u drugi mesec trudnoće koji je za buduće mame veoma rizičan, pa je iz tog razloga otkazala sva putovanja i unapred zakazane obaveze, kao što je bila poseta Srbiji – otkriva izvor blizak paru.

Kada je saznao da će biti tata, Novak je bio van sebe od sreće. Vest je prvo podelio sa roditeljima i braćom i to dok su svi zajedno boravili na Kopaoniku. Želeo je da ocu Srđanu i mami Dijani lično saopšti da će po drugi put postati baka i deka.

– Čim je saznao Novak je prvo želeo da pozove Srđana i Dijanu, ali se predomislio i odlučio je da im uživo otkrije sve. Kada im je rekao, svi su se toliko radovali da su već tokom boravka na Kopaoniku počeli da prave planove za dolazak drugog deteta. Novak ne želi da zasad otkriva drugima da je Jelena u blaženom stanju, pa je roditelje i braću zamolio da u najstrožoj tajnosti čuvaju ovu informaciju – priča izvor za “Blic“.

Uskoro ga očekuju mnoge obaveze, početkom marta brani titulu u Indijan Velsu u Kaliforniji, a potom 22. marta brani titulu u Majamiju, a u Beograd bi trebalo da se vrati početkom aprila zbog meča sa Nadalom.

Do tada, teniser koristi slobodno vreme sa Jelenom.

– Ona ne želi da se pojavljuje u javnosti sve do trenutka kada ne bude bila sigurna da je sve u najboljem mogućem redu sa bebicom. A za to vreme, Novak će svaki slobodan trenutak koristiti kako bi proveo sa suprugom – objašnjava izvor.

Inače, Novak i Jelena su malom Stefanu objasnili da će dobiti bratu ili seku i on se neizmerno obradovao.

– Stefan sa nestrpljenjem iščekuje trenutak da dobije batu ili seku i stalno postavlja zanimljiva pitanja o mami i bebi – ističe izvor za “Blic”

Porođaj u Monte Karlu O Jeleninoj trudnoći celokupan tim lekara vodi računa, a porođaj će biti obavljen u istoj bolnici u kojoj je Jelena rodila sina Stefana. Podsećamo, kada je Jelena na svet donela Stefana u Monte Karlu podršku su joj pružali i mama Vera i tata Miomir koji su sa mlađom ćerkom Marijom otputovali u Monte Karlo da se nađu Jeleni. Pomagali su joj da se pripremi za najvažniji dan u životu. Ona je prvu trudnoću odlično podnosila i bila je prava fit trudnica. Odlazila je na Novakove mečeve i ponosno je pokazivala stomačić.

U porodičnom domu Đokovića trenutno vlada velika euforija, a Novak je, dok je Jelena bila trudna prvi put ispričao kakav je osećaj iščekivati dete:

– S nestrpljenjem očekujem da postanem otac. Jelenina trudnoća je veliki blagoslov. Ona je nedavno prvi put osetila bebu kako se rita i mi joj redovno pričamo jer sada već može da čuje zvukove. To je jedna potpuno nova dimenzija života – izjavio je Novak prilikom Jelenine prve trudnoće.

Novak ne voli preterano da govori o porodičnoj intimi, ali je jednom otkrio kakav je u ulozi tate.

– Kada samo zajedno, maksimalno sam aktivan i trudim se da kvalitetno provedem svaki trenutak sa Stefanom. Uglavnom volim da se šetam sa njim. Volim da na neki način stimulišem razvoj njegovog tela i, naravno, psihe. Trudimo se da što više komuniciramo sa njim. On sad ima skoro 15 meseci, sad je u toj radoznaloj fazi, sve hoće da vidi, sve hoće da pipne. Kada smo se prvi put rastali zbog mog odlaska u Austrailiju, bio sam mnogo tužan. Meni je bio to jedan od težih osećaja koji sam doživeo. Ali, dobro, sve je to deo naših života. Neću biti u mogućnosti da uvek budem sa njima, ali se trudim da što više učestvujem u njegovom životu i, naravno, pomognem ženi koja je stalno sa njim. Uživamo. Punim plućima – ispričao je tada Novak.