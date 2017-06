Novak i Jelena Đoković u Beogradu: Moj grad, uvek mi zagreje srce i dušu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sa suprugom Jelenom stigao je u Beograd.

Đoković je posle rane eliminacije sa Rolan Garosa, već u četvrtfinalu od Dominika Tima, dobio neočekivani odmor, koji je odlučio da provede u domovini.

Po dolasku, Nole je na Instagram postavio fotke uz komentar: “Srećan sam što sam ponovo u svojoj domovini! Divna, zelena Srbija”.

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 8, 2017 at 12:48pm PDT

Đokovići će u Srbiji provesti nedelju dana.

Novak će zatim početi pripreme za sezonu na travi, čija je kruna Vimbldon od 3. do 16. jula. On je posle poraza na Rolan Garosu izjavio da ne zna da li će učestvovati na nekom turniru na travi pre londonskog gren slema.

A prilikom nadletanja Beograda, Novak je fotografisao svoj grad uz reči: “Moj Beograd iz vazduha… Uvek mi zagreje srce i dušu”

My Belgrade from the sky. Warms my heart and soul each time. pic.twitter.com/BFpWBGAWJr

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 8, 2017