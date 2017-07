Novak Đoković: Volim da pobeđujem, ali to nije esencijalni momenat u životu koji mi određuje sreću

Naš najbolji teniser Novak Đoković spreman je za početak Vimbldona, na kome će se u prvom kolu u utorak sastati sa Slovakom Martinom Kližanom.

U najavi trećeg gren slema u 2017. Đoković je pričao o osvajanju Istburna, saradnji sa Marijom Ančićem, ali i novom pristupu tenisu. Novak je posle sedam godina igrao na travi pre Vimbldona i osvojio Istborn.

– Iz ove perspektive gledano, dobro je što sam igrao u Istbornu. Osećao sam da su mi potrbeni mečevi generalno, a naročito na travi, jer je specifična podloga. Drago mi je da sam tako odlučio – počeo je priču Đoković, koji je do prvog trofeja posle šest meseci došao pobedom nad Haelom Monfisom.

Đoković je stručnom štabu pridodao Marija Ančića, koji će uz Andrea Agasija biti uz njega u Londonu.

– On je jedan od igrača sa kojim sam bio najprisniji dok je igrao, što nikad nije lako sa teniserom iz TOP 10, zbog konkurencije, ali uvek smo gajili veliko međusobno poštovanje i provodili mnogo vremena van terena, a govorimo i isti jezik…

Đoković je podsetio da je Ančić rano završio igračku karijeru.

– Nije imao sreće, zbog povrede i bolesti je završio karijeru. Šteta je, jer je jedan od najtalentovanijih igrača koje sam ikada video. Pritom je pametan i fin. Rekao mi je da svakako dolazi u London i da bi mu bilo drago da bude uz Andrea i mene. Videćemo kako će stvari da idu i onda odlučiti šta ćemo dalje.

Srpski teniser je otkrio svoj novi pristup tenisu.

– Za mene je najveća sreća bila kad dobijem meč, kao i mnogim sportistima. Trudim se da to ne bude više tako. To ne znači da mi nije stalo da dobijam mečeve. Naravno da volim da pobeđujem, ali to nije esencijalni momenat u životu koji mi određuje sreću. Imam drugačiji pristup, ali i dalje sam motivisan – zaključio je Novak Đoković.