Novak Đoković: Bola sada nema i to je najvažnija stvar

Novak Đoković, šestostruki šampion Majamija, kaže da posle dugo vremena ne oseća nikakav bol, ali i da nema nikakva očekivanja pred start turnira na Floridi.

Novak deli prvo mesto večne liste po broju trofeja na Mastersima sa Rafaelom Nadalom (30), dok je samo još njegov trener Andre Agasi šest puta bio najbolji na Floridi.

-U poslednjih nekoliko dana sam mogao, posle dugo, dugo vremena, da se fokusiram na svoju igru, a ne da mislim na to da li ću osećati bol ili ne – kao što je do sada bio slučaj. Zaista mi prija jer je sve drugo nosilo i bol sa sobom. Sada ga nema i to je najvažnija stvar, rekao je Novak pred start drugog Mastersa sezone.

Najbolji srpski teniser odigrao je svega pet mečeva ove sezone (3-2), posle Australijan Opena operisao je i lakat, dok je pre deset dana poražen na startu Indijan Velsa od Toro Danijela.



-Ovogodišnje izdanje turnira biće posebno jer je ovo poslednji put da ćemo igrati na terenima u Ki Biskejnu. Pokušaćemo da uživamo što više i da izvučemo ono najbolje iz svega. Što se mene tiče, očigledno je da je moj pristup poprilično drugačiji nego ranijih godina zbog svega što se dešavalo u vezi mog lakta. Iskreno, nemam nikakva očekivanja, jasan je Đoković.

Novak će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja između Nemca Miše Zvereva i Benoe Pera iz Francuske.



-I dalje nisam na optimalnom nivou, ali radim na tome. Svaki dan je deo procesa za mene i nova prilika da učim, rastem, budem bolji… To što se već dve godine mučim sa povredom je i te kako uticalo na moju igru, pa sam se sve vreme trudio da pronađem način da igram bez ikakvog bola – što nisam imao priliku da osetim previše puta u poslednje dve godine.

Osim što će nastupiti u glavnom žrebu u pojedinačnoj konkurenciji, osvajač dvanaest Grend Slem titula će sa Viktorom Troickim igrati i u dublu, a u prvom kolu srpski tandem očekuje sudar sa hrvatsko-australijskom kombinacijom koju čine Nikola Mektić i Aleksandar Peja.