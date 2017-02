Novak Đoković: Sa suprugom uvek mogu da razgovaram, bilo da pričamo o lepim stvarima ili mi treba rame za plakanje

Prvobitni šok i neverica posle prerane eliminacije Novaka Đokovića na prvom grend-slem turniru ove godine “Australijan openu” pretvorili su se u “šerlokovsku” potragu za uzrocima koji su doveli do neočekivanog poraza. Reč je zapravo o nastavku analitičkog ocenjivanja psihofizičkog stanja jednog od najtrofejnijih sportista ove decinije, koje je započeto pre dva meseca, kada je Endi Marej uspeo da sa dugo branjenog trona liste najboljih tenisera sveta spusti Novaka za jedno mesto. Dok se u medijima strasti ne stišavaju Đoković svoje emocije uspešno drži pod kontrolom. Bez suza i teških uzdaha, na konferenciji za novinare se po završetku izgubljenog meča prisutnima obratio mirnim tonom:

– Sada samo želim da odem kući i budem sa svojom ženom i detetom.

U svoju sigurnu luku u Monte Karlu uplovio je istoga dana i energiju povratio u svom restoranu. Na društvenim mrežama osvanule su fotografije na kojima u svojoj gastronomskoj oazi sa osmehom pozira sa damom koja ga je zamolila za fotografiju, odajući utisak bezbrižnosti. Mada bi malo ko očekivao takvu sliku dan posle teniskog okršaja koji mu je oduzeo priliku da po sedmi put podigne pehar na svom omiljenom turniru, izgleda da je sportski as pronašao način da obuzda temperament. Ipak, stručnu javnost zabrinjava pomisao da bi nedostatak prepoznatljivog borbenog žara mogao dalekosežno da se odrazi na Novakove rezultate.

Kada je prošlog leta javno priznao da su privatni problem uzrok pada koncentracije, kao i da je prisutan nedostatak motivacije posle osvajanja najvećih turnira, ispostavilo se da je odlučio da uspori tempo na profesionalnom planu. Kada je u maju prošle godine pokorio i poslednji neosvojeni teren “Rolan Garos”, Novak je pred odlazak iz Pariza najavio da će se u narednom periodu više posvetiti porodici, supruzi Jeleni i sinu Stefanu. Niko nije mogao da pretpostavi o kom vremenskom periodu je reč, ali se ispostavilo da je ostatak godine podredio privatnom planu. Kao razlog za ovu odluku mediji su navodili krizu u odnosu sa životnom saputnicom.

Da su se suočili sa ozbiljnim problemima koji su ugrozili njegovu i Jeleninu zajednicu Novak je prvi put progovorio krajem prošle godine, kada je došao da podrži suprugu na predavanju koje je držala na “Ekonomskom fakultetu” u Beogradu. Tom prilikom otkrio je da su teško razdoblje u svom odnosu prevazišli uz pomoć psihoterapeuta.

– Kada Jelena i ja osetimo da udaramo glavom o zid, profesionalno ili privatno, psiholog Džim Ler je osoba na koju možemo da se oslonimo. On nam je u jednoj fazi našeg odnosa, kada smo imali krizu, mnogo pomogao da se izvučemo – otkrio je tada Novak. Na spekulacije o aktuelnoj krizi u braku definitivno je stavio tačku pred sam početak “Australijan opena”.

– Poštovanje i divljenje, razumevanje i podrška obostrani su u našoj vezi. Sa suprugom uvek mogu da razgovaram, bilo da pričamo o lepim stvarima koje čine život, bilo da mi treba rame za plakanje. Jelena je uvek tu za mene – izjavio je Đoković radoznalim reporterima i dodao da uživa u vremenu koje provodi sa dvogodišnjim sinom.

– Stefan je znatiželjan i aktivan, kako samo dete može da bude. Sve upija od majke i veoma mi je drago što je tako – s ponosom u glasu rekao je teniski as.

Neplanirane dane odmora posle poraza u Melburnu iskoristio je za uživanje u porodičnim aktivnostima. Svestan da je propušteno nemoguće nadoknaditi, Đoković je oberučke prigrlio ukazanu priliku da u nedelji van teniskog terena fizički bude prisutan i uključen u odrastanje svog mališana.

Koliko ga je roditeljstvo promenilo jasno je od prvog trenutka. Na svakom turniru na kojem je zaigrao posle Stefanovog rođenja naglašava da ga upravo njegov jedinac motiviše u borbama koje vodi na terenu. Onog trenutka kada je podigao sve najvažnije pehare u karijeri, posvećene njegovoj porodici, došao je trenutak za preraspodelu prioriteta i potragu za novim motivom. Bez jasnog cilja borba je postala nedovoljno inspirativna za žrtvovanje privatnog života i dragocenih trenutaka uz voljene, zarad uvećavanja broja poena na “ATP” listi.

Brojne kritike i često nemilosrdne polemike na račun svoje igre, koje traju poslednjih meseci, Novak stoički podnosi. Uprkos padu igre na teniski teren izlazi s ljubavlju prema igri, u kojoj se uz njegovo ime poslednjih godina ispisuje nova teniska istorija, a krizu motivacije prihvata kao etapu na profesionalnom putu. Da je zaista tako ukazuju i komentari koje je posle poraza u Melburnu dao njegov bivši trener Boris Beker.

– U drugom delu prošle godine Novakovi prioriteti bili su drugačiji, što je i sam priznao. To je za mene bio glavni razlog za prekid saradnje, jer sam osetio da moj posao više nije toliko važan. U meču protiv Istomina video sam kod njega nedostatak volje i želje da pobedi – bez ustručavanja je prokomentarisao poznati Nemac i dodao da ne prepoznaje Novaka kojeg trenutno vidi na terenu.

– Sve što se desilo na tom meču bilo je neobično i ne uklapa se u sliku koju imam o Novaku Đokoviću. Sve vreme je izgledao potpuno nonšalantno na terenu, a to nije Novak koga ja poznajem. Više bih voleo da ga vidim kako lomi reket, cepa majicu, čini nešto da pokaže emociju. Nije sramota gubiti mečeve.

Ovu izjavu oštrog nemačkog stručnjaka mnogi su protumačili kao direktnu kritiku na račun Novakove saradnje sa španskim spiritualnim učiteljom Pepeom Imazom, koji je od prošlog leta deo tima srpskog tenisera. Prema pisanju pojedinih sportskih medija, ovaj Španac uneo je seme razdora u trenersku ložu jednog od najboljih tenisera svih vremena, što je kulminiralo u decembru, kada su Beker i Đoković okončali trogodišnju saradnju. Niko od aktera intrigantne priče do danas nije jasno demantovao ove navode. U međuvremenu, na seminaru koji je u Marbelji organizovao pokret “Ljubav i mir”, čiji je Imaz predvodnik, Novak je izjavio da mu učenje koje propagira ovaj duhovnik pomaže da umiri svoj um i energiju.

– Svi mi tražimo ljubav, sreću i harmoniju. Da bismo ih našli, moramo da uspostavimo vezu sa božanskom svetlošću – izjavio je tom prilikom Đoković, u društvu mlađeg brata Marka, koji se pre četiri godine prvi upoznao sa Imazovim učenjem. Kaže da mu je to pomoglo da prevaziđe depresiju koja ga je savladala pošto je njegova teniska karijera doživela fijasko.

Emotivni rascep između uživanja u sportskim pobedama i trenucima provedenim sa porodicom doveo je dvadesetdevetogodišnjeg šampiona u situaciju u kojoj je prestao da oseća ushićenje zbog ovacija publike koja ga bodri.

– Ako osvojite meč i publika vam aplaudira, a vi u tom momentu ne osećate sreću, nešto nije u redu – rekao je Novak i potvrdio duhovnu krizu, koja se evidentno odrazila na njegovo ponašanje.

Uprkos brojnim osporavanjima odluke da se u tolikoj meri posveti radu sa čovekom koga pojedini mediji nazivaju guruom, Novak se ne osvrće na komentare i živi po svojim pravilima. Sa suprugom redovno praktikuje meditaciju, a prošle godine javnost je upoznala i Novakovog reiki-mastera, koji ga je podučio ovoj japanskoj tehnici koja mu služi za brži oporavak od velikih fizičkih napora.

I dok traži put ka povratku na presto, koji mu po mišljenju mnogih i dalje pripada, u fokusu medija ovih dana je imovinska karta našeg sportskog asa, odnosno njeno proširenje. Pošto je američki “Volstrit žurnal” objavio informaciju da je srpski teniser kupio dva stana u Njujorku, u elitnom delu Menhetna, ubrzo je saopšteno da je neposredno pre toga od iste firme kupio i stan u Majamiju.

Tim povodom objavljena je i njegova izjava o kupovini stanova, koje je projektovao italijanski arhitekta Renco Pijano, čiji rad Novak izuzetno ceni.

– Obožavam dizajn ove dve zgrade, a i njihove lokacije su fantastične. I Njujork i Majami su destinacije na mojim putovanjima na kojima boravim svake godine i jedva čekam da imam svoje mesto u njima.

Pored ovih nekretnina, Novak poseduje i luksuzni dom u Kneževini Monako, u kome živi sa suprugom i sinom. Stan je deo kompleksa u kojem se nalaze neke od najskupljih nekretnina na svetu. Prošle godine on i Jelena otvorili su restoran “Ekvita” u Monte Karlu, a ugostiteljske objekte sa njegovim imenom proslavljeni teniser otvorio je i u Beogradu i na Kopaoniku. Život na Azurnoj obali omogućava mu da uživa na pučini Mediterana, što čini na svojoj jahti, vrednoj dva i po miliona dolara, koja nosi ime njegove majke Dijane.

U dosadašnjoj karijeri Đoković je od tenisa zaradio 107.898.543 dolara, dok je od sponzora samo u 2016. godini zaradio skoro trideset jedan milion evra. Ipak, o novčanim premijama nerado govori, a jednom prilikom objasnio je svoj stav i odnos prema materijalnom bogatstvu.

– Ne gledam život kroz novac. Pare su za trošenje i obezbeđivanje kvalitetnog života. Ne prija mi kada ljudi to potenciraju. Mediji me stavljaju u neprijatnu situaciju da govorim o iznosu koji sam zaradio tokom karijere, a profesionalni sport ne treba da se igra zbog para. Današnje društvo potencira da se uspeh prikazuje kroz prizmu novca i moći. To ne treba da bude merilo. Od mene se očekuje da pričam o tome, a ljudi u Srbiji zarađuju dvesta, trista evra. Na šta bi to ličilo – pomalo revoltirano prokomentarisao je pitanja novinara.

Prizeman i sa obe noge na zemlji, Novak uspešno odoleva brojnim provokacijama medija, koji nikada nisu do kraja prihvatili njegovu tenisku nadmoć. U prilog tome govori i post na zvaničnom “Tviter” nalogu “Australijen opena”, u kojem je susret Rodžera Federera i Rafaela Nadala najavljen kao nešto što je Melbrun, posle osam godina trpljenja, jedva dočekao. Pritisak koji iz različitih aspekata trpi od početka karijere Novak pokušava da savlada mentalnom disciplinom. Fantastična dominacija u igri reketom i umom dovela ga je na tron “belog sporta”, na kome se zadržao dovoljno dugo da svetu i sebi dokaže koliko je moćan i dominantan. Pitanje prioriteta u životu svako određuje za sebe, tako je i Novak Đoković kreator sopstvenog života.