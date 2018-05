Novak Đoković ponovo pobeđuje: Obožavam da igram u Rimu! (video)

Novak Đoković je rutinski savladao gruzijskog tenisera Nikolsa Basilašvilija i plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu.

Noletu je u ovom trenutku potrebno što više pobeda, a dodatno zadovoljstvo mu pruža to što igra u Rimu, u kome tradicionalno beleži dobre rezultate.

Đoković je po završetku meča sa Basilašvilijem uzeo mikrofon i obratio se publici na terenu “Pjetranđeli”.

– Obožavam da igram u Rimu – rekao je, između ostalog, Novak.

Djokovic on the mic on Pietrangeli after his match. Told people he love to play on that court pic.twitter.com/TVpr5KzUef

— enrico maria riva (@enricomariariva) May 16, 2018