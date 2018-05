Novak Đoković: Niko me ne tera da igram tenis, činim to jer mi se dopada i jer želim

Povezane vesti



Najbolji srpski teniser Novak Đoković istakao je da ne razmišlja o odustajanju posle serije poraza od starta sezone.

Đoković je na Mastersu u Madridu stao u drugom kolu, pošto je od njega bio bolji Britanac Kajl Edmund sa 6:3, 3:6, 6:3.

Novak je istakao da ga žar za tenisom nije napustila.

-Niko me ne tera da igram ovaj sport. Činim to jer mi se dopada i jer želim. Dokle god budem imao ljubav za ovaj sport, nastaviću da igram, rekao je Đoković, a prenosi B92. On je potom prokomentarisao i protivnika, koji će u sledećoj rundi igrati sa Davidom Gofanom.

-Napredovao je – njegov forhend je očigledno veliko oružje, ali je mnogo napredovao na bekhendu, posebno po paraleli. Nekoliko izuzetno bitnih poena je osvojio tim udarcem. Odigrao sam dva teška meča, a Kajl je bio bolji igrač u važnim trenucima. Kod rezultata 3:4 bilo je nekoliko loših odskoka loptice, pogađao je linije i ispustio sam gem. U sledećem je servirao novim lopticama, ubacio četiri prva servisa i pobedio. Bilo je blizu, ali to je tenis- dodao je Novak.