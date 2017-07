Novak Đoković: Ljubav i strast prema sportu me motivišu da igram, nikad neki drugi razlozi

Novak Đoković istakao je novinarima u Vimbldonu da izvor njegove motivacije nisu materijalne nagrade, nego ljubav i strast prema tenisu.

Đoković je prošao u drugo kolu 131. izdanja najvećeg teniskog turnira posle predaje Slovaka Martina Kližana u drugom setu.

–Za mene je najvažnije da uživam u onome što radim. Nekoliko puta sam rekao da izbor moje motivacije da igram su ljubav i strast prema sportu, nikad neki drugi razlozi, materijalni. Dok god to postoji, sve je lako i prirodno, rekao je Đoković.

Đoković je pre godinu dana izgubio prvo mesto na ATP listi, od tada retko osvaja turnire, ali nema nameru da se povlači kako bi našao dodatnu motivaciju, piše B92.

-Naravno da mi je jedan od ciljeva u životu bilo prvo mesto i da sam se osećao ispunjeno kada sam to ostvario. Ali to nije ključna stvar. Nije najvažnija stvar koja me pokreće svakog dana, dodao je Novak.

U drugom kolu Đoković će igrati sa Čehom Adamom Pavlasekom.