Novac, dugovi, prevare i laži: Natašu Bekvalac jure zbog Lukinih dugova?

Uzroci svađa i raskida veza uglavnom se vrte oko novca, preljube ili laži. Izgleda da se takva priča desila i kod Nataše Bekvalac i Luke Lazukića.

Prva ozbiljna svađa između pop zvezde Nataše Bekvalac i njenog supruga Luke Lazukića nastala je kada se saznalo da on duguje ozbiljnu sumu. Kako tvrdi izvor dnevnog lista Alo, a blizak IT stručnjaku, Luka duguje oko 50.000 evra određenom krugu ljudi, koji više nisu želeli da čekaju novac, pa su ga svakodnevno pritiskali.

Pošto on nije vraćao pare, pozivi su počeli da stižu i na Natašinu adresu.

– Uveliko se o tome pričalo i ranije, samo je sada eskaliralo. On duguje velike pare nekim ljudima, otprilike, kada se sve sabere, blizu 50.000 evra. Nataša je počela da dobija pozive sa raznih strana i tražili su od nje da vrati pare koje duguje njen suprug. Kada je to čula, bila je šokirana. Nije verovala šta ju je snašlo, jer se to njoj nikada ranije nije desilo – otkriva izvor pomenutog lista i dodaje da je tada došlo do prve svađe između supružnika.

– Nataša je želela da razgovara sa Lukom o svemu, međutim, on je odbijao da priča o tome i tada je, malo pred Uskrs, došlo do svađe. Luka je napustio stan i otišao kod roditelja na nekoliko dana, nakon čega su Nataša i on izgladili odnose – kaže izvor blizak Lazukiću.

Nakon što joj je naneo lakše telesne povrede, on je pobegao iz stana na Dedinju i to njenim kolima.

Lazukić je ispred zgrade ostavio svoj motor, a kako mu je izrečena zabrana prilaska pop zvezdi, Luka je poslao svog prijatelja da odveze dvotočkaša koji je bio parkiran na Dedinju. Ostaje pitanje, zbog čega Luka nije vratio automobil ženi, kada je već uspeo da se organizuje da preuzme svoj motor.

Kako Alo piše, Bekvalčeva ga neće kontaktirati, već će sačekati da sam donese odluku da li je u redu da se i dalje vozi njenim kolima, dok ona sa bebom mora da se vozi taksijem.