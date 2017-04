Nova ljubav je lek za sve: Nataša Bekvalac ide dalje, a ovaj markantni momak joj je poklonio srce

Nataša Bekvalac je odlučila da nastavi svoj život, da ne dopusti emocijama da nestanu, te je nakon razvoda od Ljube Jovanovića, s kojim je dve godine bila u braku, uplovila u novu romansu.

Nataša Bekvalac (36) u vezi je s Lukom Lazukićem (36), bivšim košarkašem i biznismenom, piše Kurir.

Pop pevačica je maltene odmah nakon rastanka od Ljube Jovanovića, s kojim je dve godine bila u braku, uplovila u novu romansu s markantnim Lazukićem.

– Bila je to ljubav na prvi pogled. Upoznali su se u njegovom restoranu u Novom Beogradu. Privlačnost između njih bila je očigledna, rezultirala je dogovorom o izlasku na večeru već sutradan. Luka nam je odmah rekao da će Nataša biti njegova i tako je i bilo – kaže izvor za ovaj list blizak bivšem košarkašu.

Prema njihovim informacija, Bekvalčeva je upravo zbog njega i ubrzala potpisivanje papira za razvod, pa su se ona i Ljuba Jovanović zvanično razveli nepunih mesec dana od podnošenja zahteva za okončanje braka. Čim je postala slobodna žena, Nataša je počela da se pojavljuje s novim dečkom.

– Nata je s Lukom došla na proslavu rođenja malog Noe, sina njene sestre Kristine. Tada ga je upoznala s porodicom i prijateljima i predstavila ga kao novog dečka – tvrdi izvor pomenutog lista.

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić su u petak 28. aprila viđeni na beogradskom aerodromu, i prema informacijama, vratili su se s kraćeg zajedničkog odmora u Amsterdamu.

– Za sada sve funkcioniše sjajno i super im je u vezi – rekao je izvor blizak pevačici za Blic.

Interesantno je da je Lazukić bivši sportista, baš poput većine muškaraca sa kojima se zabavljala Nataša.

Naime, Luka je IT stručnjak i jedan od najuspešnijih mladih preduzetnika u Beogradu. On je suvlasnik kompanije koja se bavi programiranjem i digitalnim medijima. Luka je nedavno objasnio kako je uspeo da za kratko vreme razvije poslovanje do najviših nivoa.

– Vrednim i poštenim radom, slušanjem tržišta, praćenjem konkurencije… – rekao je između ostalog Luka u jednom intervjuu.

Pored toga što se bavi osmišljavanjem raznih aplikacija i platformi u okviru digitalnih medija, Luka je strastveni motociklista i svake godine učestvuje na raznim moto-manifestacijama. Pošto mu je vožnja motora omiljeni hobi, on shodno tome vodi takav stil života i voli žene u tom fazonu.

– Pošto sam veliki ljubitelj motora, volim žene koje furaju taj moto-stil, nose odevne predmete od kože. Rekao bih, one žene koje su pank-rok fazonu – priznao je Lazukić u razgovoru za magazin “Stori” kada je krajem 2015. godine uradio seksi modni editorijal sa modnom kreatorkom Suzanom Perić.

On je tada priznao da voli žene koje imaju tetovaže na svom telu i da mu je to seksi.

– Tetovaže na određenim mestima urađene kvalitetno mogu jako lepo da izgledaju na jednoj ženi – rekao je novi dečko Nataše Bekvalac.

Luka Lazukić rođen je u avgustu 1981. godine. Bio je oženjen, ima jedno dete. Dugo se bavio košarkom, a najveći sportski uspeh je zlato na EP 1997. s kadetskom reprezentacijom.

Važi za jednog od najboljih beogradskih frajera. Uspešan je preduzetnik, vlasnik je kompanije koja se bavi savremenim tehnologijama i suvlasnik poznatog lanca restorana.