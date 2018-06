Nova bura oko pretećih mejlova: Luka Lazukić podneo novu prijavu protiv Nataše Bekvalac

Povezane vesti



Biznismen Luka Lazukić, treći muž Nataše Bekvalac, kako “Novosti” pišu, podneo je protiv pevačice krivičnu prijavu Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, kojom je tereti za krivično delo ucene. Na ovaj korak odlučio se nakon što mu je, navodno, sa mejl adrese koju koristi Bekvalčeva stiglo nekoliko poruka u kojima mu ona, kako tvrdi Lazukić, preti, ucenjuje ga i vređa.

U Trećem tužilaštvu potvrdili su za “Novosti” da im je stigla Lazukićeva prijava protiv Nataše Bekvalac i da je uredno zavedena. Nadležni će, kako saznajemo, najpre naložiti proveru o tome da li je pevačica ucenjivala i pretila još uvek zakonitom suprugu. To znači da će oboje biti saslušani u policiji i tek nakon što im budu uzete izjave i prosleđene Tužilaštvu, biće odlučeno da li ima elemenata za eventualni postupak protiv Bekvalčeve ili ne. Ako se dogodi da nadležno tužilaštvo odluči da pokrene postupak po Lazukićevoj prijavi, i on i Bekvalčeva moraće da daju izjavu i kod njih.

Osim Trećeg, slučajem Lazukić-Bekvalac bave se i ostala tužilaštva u Beogradu. Konkretno, sredinom maja Prvo osnovno tužilaštvo podiglo je optužni predlog protiv biznismena kojim ga tereti za porodično nasilje nad suprugom. Suđenje još uvek nije zakazano, ali ako se dokaže Lazukićeva krivica, on može biti kažnjen od tri meseca do tri godine zatvora. Zasada mu je izrečena mera zabrane prilaska supruzi. Inače, on je u svojoj odbrani tokom istrage tvrdio da nije tukao suprugu, zbog čega je protiv nje podneo istom Tužilaštvu prijavu za lažno prijavljivanje. Po ovoj prijavi, međutim, Tužilaštvo će eventualno postupati tek kad se okonča prvi postupak.