Ništa bez prave podrške: Trudna Aleksandra krenula za Viktorom na kraj sveta

Teniseru Viktoru Troickom izgleda baš prija bračni život. I dok nekim sportistima ulazak u bračnu luku ceo život okrene naglavačke, sa ovim našim teniserom to nije slučaj.

On je u poslu čini se uspešniji nego ikad, a za to je po svemu sudeći zaslušna i adekvatna podrška. A da je na tenis fokusiran više nego ikad svedoči i njegov nedavni susret s Vavrinkom u Brizbejnu, gde je, iako je izgubio, igrao jako dobro protiv ovog veoma snažnog protivnika. Tako je i više nego očigledno da porodična harmonija i te kako pozitivno utiče na rezultate Troickog, a gde će ga sve Aleksandra pratiti i kako trenutno provode vreme, otkriva za “Blic” izvor blizak paru.

– Njih dvoje su pred Novu godinu otputovali u Australiju, gde su je i dočekali i divno se proveli. Viktor je posle toga igrao u Brizbejnu, a onda idu u Sidnej, i potom u Melburn. Aleksandra će sve vreme biti s njim, i njemu to mnogo znači. On dobije posebnu snagu kad zna da je ona u loži, i kad ga bodri. Zato nije ni čudo što je protiv Vavrinke, koji je ipak četvrti na svetu imao tako dobar rezultat. Viktoru je najbitnije da su Aleksandra i beba uz njega i on odmah dobije dodatnu energiju – kaže izvor.

A photo posted by Aleksandra Troicki (@aleksandratroicki) on Oct 8, 2016 at 6:15am PDT



Posle Brizbejna, Viktora očekuje Sidnej, gde brani titulu koju je prošle godine osvojio pobedom nad Grigorom Dimitrovom, bivšim dečkom Marije Šarapove. Nakon toga sledi i dvonedeljni Australijan open u Melburnu, gde će ga Aleksandra takođe pratiti.

– Aleksandra s njim ide svuda. Iako prva tri meseca trudnoće žene obično miruju, njoj je samo bitno da je uz njega i da mu pruži podršku. Ništa joj nije teško. Ona se oseća odlično, a termin za porođaj je u junu. Oni su presrećni i neizmerno se raduju prinovi – kaže izvor “Blica”.

Aleksandra i Viktor jedno drugom zakleli su se na večnu ljubav u novembru prošle godine, kada su napravili i veliko slavlje za porodicu i prijatelje. Njih dvoje za magazin “Blic puls” nedavno su rekli kako im pol deteta zapravo i nije bitan, te da su i sami od doktora tražili da im se to i ne otkriva unapred.

Iako je sada već u četvrtom mesecu trudnoće, supruga našeg tenisera uporna je u tome da svog dragog isprati na svim turnirima i pruži mu podršku.